Digitale terrestre, cambiano le frequenze: come risintonizzare

Le frequenze del digitale terrestre sono state aggiornate nei primi giorni di settembre su tutto il territorio nazionale, e questo significa una cosa sola per chi guarda la televisione con la classica antenna sul tetto: conviene rifare la sintonizzazione, altrimenti qualche canale potrebbe sparire dalla lista o finire al posto sbagliato. Nonostante lo streaming continui a guadagnare terreno come forma di intrattenimento, la buona vecchia antenna tiene ancora incollati milioni di italiani davanti al televisore, e ogni ritocco alla mappa dei multiplex si sente eccome nelle case.

Come cambiano i MUX Rai regione per regione

Il caso più articolato riguarda il MUX R Rai, quello che porta con sé Rai 1 HD sull’LCN 1, Rai 2 HD sull’LCN 2, le varie edizioni regionali della TGR sull’LCN 3, Rai News 24 sul 48 e sul 548, oltre a Rai 3 HD sul 103. Qui la frequenza cambia a seconda di dove ci si trova. In Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata si viaggia sul canale 30, cioè 546 MHz. In Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna si passa al canale 43 con 650 MHz, mentre Rieti e Arezzo hanno il canale 45 a 666 MHz. Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia trovano invece il segnale sul canale 37, pari a 602 MHz, con una capacità disponibile di 19,91 Mbps.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Più lineare la situazione del MUX A Rai, fisso sul canale 26 a 514 MHz, che raccoglie Rai 4, Rai 5, Rai Movie HD, Rai Premium, Rai Gulp, Rai YoYo, Rai Sport HD, Rai Scuola HD e tutto il pacchetto delle radio, da Rai Radio 1 fino a No Name Radio powered by Rai sull’LCN 712. Il MUX B Rai, quello in DVB T2, occupa il canale 40 a 626 MHz e mette a disposizione ben 36,50 Mbps: dentro ci sono Rai 4K sull’LCN 101, Rai Play sul 201, Rai Radio 2 Visual HD, Rai Play Sound e le versioni provvisorie in HD di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sugli LCN 501, 502 e 503. Trova posto anche RTV San Marino sul 550.

Mediaset, Cairo e Persidera, la nuova mappa

Sul fronte Mediaset il primo multiplex si trova sul canale 46 a 674 MHz e ospita Iris HD, 27Twentyseven HD, La5 HD, Mediaset Italia2 HD, TGCOM24 HD, Radio 105, R101 TV e la guida tivù sull’LCN 500. Il secondo occupa il canale 36 a 594 MHz con QVC HD, Cine34 HD, Focus HD, TOPcrime HD, Boing, Boing Plus e Cartoonito. Il terzo, quello dei canali generalisti, sta sul canale 38 a 610 MHz, ma in Sardegna si trova anche sul 29 a 538 MHz, in Sicilia e in Calabria sul 24 a 498 MHz, con l’esclusione di Cosenza e Crotone. Lì viaggiano Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, 20 Mediaset HD e Mediaset Extra HD.

Il MUX D FREE è irradiato sul canale 24 a 498 MHz in gran parte d’Italia, mentre sulla fascia tirrenica, quindi Liguria, parte della Toscana, parte di Umbria, Lazio e Campania, passa sul canale 23 a 490 MHz. Dentro c’è la lunga lista di emittenti minori e televendite, da Padre Pio TV al Bom Channel fino a Cusano News 7.

Cairo Due trasmette sul canale 25 a 506 MHz oppure sul 33 a 570 MHz, con LA7 HD, LA7CINEMA, France 24 e Caccia e Pesca sull’LCN 888. Infine i tre multiplex Persidera: il primo sul canale 44 a 658 MHz o sul 32 a 562 MHz con NOVE, HGTV, Discovery Turbo, Sportitalia HD e Deejay TV HD, il secondo sul 48 a 690 MHz o sul 42 a 642 MHz con TV8 HD, Cielo, TV2000, K2, Frisbee, Super!, Sky TG24 e SuperTennis, il terzo sul 47 a 682 MHz o sul 45 a 666 MHz con Real Time, Food Network, RTL 102.5, Discovery, Giallo, DMAX e tutta la galassia radiofonica collegata.