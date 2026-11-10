iPhone Duo e display rotti: confermata la causa

I guasti al display di iPhone Duo potrebbero avere un’origine molto precisa. A finire sotto accusa sono i materiali impiegati per realizzare uno dei componenti della cerniera, il cuore del meccanismo pieghevole del nuovo smartphone di Apple. L’indicazione arriva dalle informazioni condivise dall’informatore cinese Kang e rilanciate poco dopo da Ice Universe. Se la pista venisse confermata, per l’azienda di Cupertino si tratterebbe di un tassello utile per capire quali esemplari sono coinvolti e come intervenire.

La questione non riguarda un difetto qualsiasi. In un dispositivo che si apre e si chiude decine di volte al giorno la cerniera lavora senza sosta e ogni suo elemento contribuisce a proteggere il pannello flessibile. Basta che una sola parte non regga lo sforzo perché il danno si trasferisca allo schermo, ed è proprio quello che sembra essere successo su alcune unità di iPhone Duo.

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Le prime segnalazioni dagli utenti

I primi allarmi sono partiti poco tempo dopo l’arrivo sul mercato del dispositivo. Alcuni proprietari di iPhone Duo hanno pubblicato foto piuttosto eloquenti, con il display rovinato esattamente in corrispondenza della piega centrale. E il dettaglio che ha subito colpito è la ripetitività del fenomeno, visto che la zona interessata era sempre la stessa. Un indizio che fa pensare a qualcosa di strutturale più che a semplici incidenti o a un uso poco attento da parte dei singoli utenti.

A rafforzare i sospetti ci hanno pensato le prime analisi condotte smontando lo smartphone, che in modo puntuale hanno messo in luce qualcosa di anomalo. Il passo decisivo è arrivato con l’approfondimento pubblicato da uno YouTuber, che ha permesso di inquadrare meglio il problema. All’interno del meccanismo è emersa una piccola piastra completamente spezzata. Si tratta del componente che ha il compito di sostenere lo schermo OLED durante l’apertura e la chiusura del telefono, quindi un elemento tutt’altro che secondario per la tenuta del pannello.

Segni di pressione e due fornitori coinvolti

La piastra rotta non è l’unica traccia sospetta. Nelle vicinanze sono visibili profondi segni di pressione su un altro elemento dello stesso meccanismo della cerniera. Non viene escluso che proprio questo componente abbia avuto un ruolo nella rottura del display di iPhone Duo. Sotto il pannello, infatti, è stata individuata un’impronta compatibile con il contatto provocato dalla parte danneggiata, come se il pezzo ceduto avesse finito per premere direttamente sullo schermo OLED fino a segnarlo.

C’è poi un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante. La componente finita sotto la lente viene acquistata da Apple attraverso due diversi fornitori. Ed è qui che la questione dei materiali diventa centrale, perché capire quale dei due produttori sia legato ai pezzi difettosi consentirebbe di circoscrivere il problema a un gruppo preciso di dispositivi. Per la casa di Cupertino questo significherebbe poter individuare gli esemplari a rischio senza dover trattare allo stesso modo l’intera produzione dello smartphone pieghevole.

Nel frattempo il dispositivo continua a essere venduto. iPhone Duo è disponibile online da Vlm Store a 2.108 euro, mentre su un altro canale di vendita il prezzo sale fino a 2.689 euro.

Fonte: TecnoAndroid