Black Friday Amazon 2026, si parte dal 19 novembre con le offerte

Il Black Friday di Amazon ha già una data precisa e quest’anno partirà con un certo anticipo rispetto al venerdì che gli dà il nome. Le offerte scatteranno alla mezzanotte e un minuto del 19 novembre e resteranno attive fino alle 23:59 del 30 novembre. Si parla quindi di 12 giorni pieni di sconti e promozioni, un periodo lungo che permette di muoversi con calma, confrontare i prezzi e decidere senza la fretta delle classiche giornate lampo. Il colosso dell’ecommerce conferma così la formula della settimana estesa, che ormai è diventata un appuntamento fisso per chi aspetta il momento giusto per acquistare tecnologia e non solo.

Per orientarsi tra i vari momenti della Settimana del Black Friday 2026 conviene fissare tre riferimenti. L’inizio è previsto per il 19 novembre alle 00:01, quando sul sito italiano di Amazon compariranno le prime promozioni. Il cuore dell’iniziativa resta il 27 novembre, cioè il vero e proprio Black Friday, la giornata che tradizionalmente concentra l’attenzione di milioni di acquirenti. La chiusura arriverà invece il 30 novembre alle 23:59, in coincidenza con il Cyber Monday, il lunedì storicamente dedicato all’elettronica e ai prodotti digitali.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Dodici giorni sono parecchi e questo cambia un po’ le regole del gioco. Non serve più restare incollati allo schermo per una sola notte sperando di cogliere l’affare prima che sparisca. Il calendario dilatato lascia spazio per tenere d’occhio l’andamento dei prezzi, magari aspettare qualche giorno e valutare se uno sconto sia davvero conveniente oppure no. Per chi segue con attenzione il mondo tech si tratta di una finestra interessante per mettere le mani su smartphone, smartwatch, notebook, tablet, TV, auricolari e dispositivi per la smart home.

Oltre un milione di offerte in vista del Natale

Il periodo scelto non è casuale. Le promozioni arrivano a ridosso delle feste e molti utenti approfittano proprio di queste settimane per anticipare i regali di Natale, spendendo meno rispetto a dicembre. Amazon mette sul piatto oltre un milione di offerte distribuite in tantissime categorie, un numero enorme che copre praticamente ogni esigenza domestica e personale.

L’elenco dei settori coinvolti è ampio. Si va dalla casa alla cucina, passando per bellezza, salute e cura della persona. Naturalmente non mancano tecnologia ed elettronica, che restano tra i reparti più seguiti durante il Black Friday, ma lo spazio è riservato anche alla moda e ai giocattoli, due categorie che in vista delle festività diventano particolarmente richieste. Chi cerca un pensiero per i più piccoli o un capo da regalare troverà quindi parecchio materiale su cui ragionare, accanto ai classici gadget hi tech.

Le Offerte Prime Stellari due volte al giorno

Accanto alle promozioni aperte a tutti, la piattaforma riserva un trattamento particolare agli abbonati. Due volte al giorno i clienti avranno infatti l’opportunità di accedere alle esclusive Offerte Prime Stellari, una selezione di sconti dedicata a chi ha sottoscritto il servizio Prime. Il meccanismo prevede appuntamenti quotidiani ricorrenti, il che rende utile controllare il sito più di una volta nel corso della giornata per non lasciarsi sfuggire le occasioni più ghiotte.

Questa formula a doppio appuntamento si inserisce all’interno della lunga maratona di sconti che accompagnerà gli utenti dal 19 al 30 novembre. In pratica, oltre al flusso costante di offerte nelle varie categorie, ci saranno momenti precisi in cui gli iscritti a Prime potranno contare su promozioni dedicate. Per chi è già abbonato si tratta di un vantaggio in più da sfruttare durante tutta la Settimana del Black Friday, che si chiuderà alle 23:59 del 30 novembre con l’ultima giornata del Cyber Monday.

Fonte: TecnoAndroid