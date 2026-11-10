LG Mini RGB evo AI ufficiale: il TV senza cavi parte da 1.899 euro

LG allarga la propria offerta di televisori premium con la nuova serie LG Mini RGB evo AI MRGB9M, che porta per la prima volta la tecnologia True Wireless anche sui TV LCD Mini RGB del marchio. In pratica console e decoder si collegano a un’unità separata dallo schermo, mentre il pannello 4K arriva fino a 144 Hz in ambito gaming e viene gestito dal processore α11 AI 4K Gen3. In Italia la gamma è proposta in tre formati da 65, 75 e 86 pollici, con prezzi che partono da 1.899 euro.

Il collegamento senza fili non è però l’unico aspetto su cui il produttore punta. C’è anche una doppia copertura cromatica certificata al 100% degli spazi colore DCI-P3 e Adobe RGB, un traguardo che rientra nella strategia con cui LG sta ampliando la propria proposta di televisori basati sulla tecnologia RGB.

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Colori certificati e retroilluminazione Precision Dimming

Credits: TecnoAndroid

La serie MRGB9M fa parte della famiglia Mini RGB evo AI, che nel catalogo dell’azienda si affianca alla più ricercata Micro RGB evo AI. Si tratta di un’evoluzione della classica retroilluminazione Mini LED pensata per migliorare la purezza dei colori primari, intervenendo direttamente sulla riproduzione delle componenti rosse, verdi e blu.

LG insiste molto sulla certificazione DualColor 100% rilasciata da Intertek. Lo spazio DCI-P3 è il riferimento per cinema e contenuti HDR, Adobe RGB conta invece parecchio per fotografia e creazione di contenuti, quindi l’obiettivo è una resa cromatica più versatile che vada oltre il semplice intrattenimento domestico. A questo si somma il bollino TÜV Rheinland High Purity RGB Spectrum Display, che attesta la purezza dello spettro RGB. Il contrasto è affidato a Precision Dimming, che controlla le zone della retroilluminazione e migliora le scene con forti differenze tra aree luminose e scure. Il pannello è un 4K Ultra HD da 3.840 x 2.160 pixel con frequenza nativa di 120 Hz, che sale fino a 144 Hz quando si gioca.

Zero Connect Box e niente più cavi vicino allo schermo

Il cuore della novità è lo Zero Connect Box, soluzione già vista su alcuni OLED del marchio e ora estesa alla gamma Mini RGB evo AI. È un’unità esterna che raccoglie tutte le connessioni: decoder, console, PC e altre sorgenti si collegano alla box, che poi invia audio e video al televisore senza alcun collegamento fisico. La trasmissione regge contenuti 4K fino a 144 Hz con compatibilità Dolby Vision e Dolby Atmos, e la certificazione TÜV Rheinland Visually Lossless garantisce una qualità senza perdite percepibili nelle condizioni di prova previste.

La box può stare fino a 10 metri dallo schermo ed è più piccola del 35% rispetto alla generazione precedente. Va detto però che la parte senza fili riguarda soltanto il dialogo tra box e pannello. Entrambi hanno bisogno di alimentazione elettrica e i dispositivi esterni vanno comunque collegati alla box via cavo, per cui la tecnologia True Wireless serve soprattutto a liberare la zona attorno al televisore.

Processore α11, webOS 26 con Gemini e gaming

L’elaborazione di immagini e audio passa per il processore α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, lo stesso usato sugli OLED di fascia alta. Ci sono AI Super Upscaling 4K per nitidezza e dettagli, Dynamic Tone Mapping Ultra che distribuisce la luminosità scena per scena, AI HDR Remastering per trasformare i contenuti SDR in una resa HDR e AI Brightness Control. L’audio integrato a due canali eroga 20 W complessivi con Dolby Atmos e AI Sound Pro, capace di un upmix virtuale fino a 11.1.2 canali, mentre Filmmaker Mode completa la dotazione per i film.

Sul fronte smart debutta webOS 26 con Google Gemini integrato, utile per cercare informazioni e contenuti con la voce. Il telecomando AI Magic Remote gestisce comandi e funzioni intelligenti, AI Concierge e My Page personalizzano l’esperienza in base alle abitudini e LG Shield si occupa della protezione di dati e sistema.

Per chi gioca la serie LG Mini RGB evo AI MRGB9M offre VRR, AMD FreeSync Premium e ALLM, insieme a quattro porte HDMI compatibili con segnali 4K a 120 Hz, VRR, ALLM, QMS e QFT. Completano il quadro Game Optimizer, Game Dashboard, HGiG e Dolby Vision for Gaming fino a 4K a 120 Hz. La scheda tecnica non cita il supporto NVIDIA G-SYNC ma conferma la compatibilità con GeForce NOW fino a 4K 120 Hz HDR e con i controller Bluetooth Ultra Low Latency, per i quali LG dichiara un input delay inferiore a 3 ms.

I nuovi modelli sono già disponibili in anteprima su LG Online Shop con prezzi di lancio consigliati di 1.899 euro per la versione da 65 pollici, 2.599 euro per quella da 75 pollici e 3.099 euro per il formato da 86 pollici.

Fonte: TecnoAndroid