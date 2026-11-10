Emergenza 72 ore: i piani dei governi contro i cyber attacchi

Banche bloccate, ospedali in difficoltà, reti elettriche fuori uso. Sono gli scenari che diversi governi, in Europa e non solo, hanno messo nero su bianco negli ultimi mesi con piani rivolti ai cittadini per superare le prime 72 ore di una crisi, comprese quelle provocate da cyber attacchi. Il filo rosso lo suggerisce una frase del giornalista americano Alfred Henry Lewis: «Ci sono solo nove pasti tra l’umanità e l’anarchia». Tre giorni appunto, prima che una piccola emergenza degeneri in qualcosa di molto più serio.

Questi vademecum, dal britannico «Be Ready» al francese «Tous responsables» fino all’ultimo arrivato firmato dall’Unione europea, insistono su pochi punti chiari: organizzare la famiglia, mettere da parte acqua e cibo, sapere dove cercare informazioni se i servizi essenziali si fermano. La soglia delle 72 ore non nasce da un calcolo scientifico rigoroso. È piuttosto il tempo in cui i soccorritori devono dare precedenza a chi si trova in maggiore difficoltà. Alle cause tradizionali come alluvioni, terremoti, incidenti industriali e guerre, nel 2026 si sono aggiunte ipotesi nuove come attacchi informatici, sabotaggi e panico alimentato dalla disinformazione dentro la cosiddetta «guerra ibrida». E perfino intelligenze artificiali ribelli, al punto che il Nobel Geoffrey Hinton ha evocato una possibile e non lontana «Chernobyl dell’AI».

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il peso dell’intelligenza artificiale e il precedente del 2003

L’intelligenza artificiale entra nel quadro soprattutto come moltiplicatore delle minacce digitali. Secondo Alessio Pennasilico, esperto di cybersicurezza e membro del comitato scientifico del Clusit, i criminali la stanno già usando per scovare nuove vulnerabilità da colpire. Lo stesso Pennasilico ridimensiona però le ipotesi giudicate eccessive, come una metropoli lasciata al buio per giorni interi. Il rischio concreto è piuttosto un incidente locale, informatico o fisico come una bomba, capace di provocare a cascata danni ben più gravi ed estesi. Esattamente come nel grande blackout del 2003 che paralizzò l’Italia, innescato in prima istanza dalla caduta di un singolo albero nel Cantone Svitto, in Svizzera.

Le ricette europee tra scorte, contanti e radio

Il governo britannico ha costruito «Be Ready», campagna lanciata lo scorso 22 ottobre, attorno a tre giorni senza elettricità, acqua o linee telefoniche. La lista del Cabinet Office prevede nove litri d’acqua a persona, cibo che non richiede cottura, torcia, radio a batterie, medicinali e un power bank, utile anche per alimentare dispositivi medici compatibili. Non mancano i contanti, nel caso in cui pagamenti elettronici e sportelli automatici smettano di funzionare.

La Francia, con la guida pubblicata nel novembre 2025 e rilanciata nel 2026, suggerisce un kit di emergenza con radio a pile, sei litri d’acqua a persona, medicinali, copie delle prescrizioni, denaro liquido e un doppione delle chiavi di casa. La Svezia alza l’asticella. Il manuale «In caso di crisi o di guerra», distribuito nel novembre 2024 a oltre cinque milioni di famiglie, chiede di resistere almeno una settimana senza assistenza pubblica e la banca centrale consiglia mille corone in contanti per adulto, circa 91 euro. Nei Paesi Bassi la campagna «Denk vooruit» ha raggiunto oltre 8,5 milioni di nuclei familiari tra novembre 2025 e gennaio 2026, con l’indicazione di tenere 70 euro per adulto e 30 per bambino, meglio se in banconote di piccolo taglio e monete.

Germania, Stati Uniti, Giappone e Taiwan

La guida tedesca è tra le più esplicite nel descrivere gli effetti di un attacco alle infrastrutture critiche. Senza corrente si fermano i bancomat e senza sistemi informatici diventano complicate cure e forniture. Per questo il Bbk, l’agenzia federale di protezione civile, raccomanda scorte per dieci giorni pur indicando tre giorni come punto di partenza. Negli Stati Uniti la questione riguarda anche le basi militari. Il 30 settembre 2026 il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha varato «Fortress America», un programma in cinque pilastri per mantenere operative le installazioni anche se un cyberattacco o un sabotaggio mettesse fuori uso la rete elettrica civile. Hegseth aveva citato l’obiettivo di 90 giorni di autonomia, che però non compare nel documento finale.

Il Giappone guarda soprattutto ai terremoti. Lo scorso 2 novembre, giorno dell’istituzione della nuova Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, il governo ha chiesto alle famiglie acqua e alimenti per almeno tre giorni, meglio ancora per una settimana. A Taiwan il manuale «Quando arriva la crisi», stampato su carta per restare consultabile anche durante un blackout, considera tra i segnali di un’aggressione militare di Pechino la distruzione di infrastrutture essenziali e il sabotaggio dei cavi sottomarini.

Fonte: TecnoAndroid