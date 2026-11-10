ECOVACS, il Black Friday sta arrivando: sconti fino a 900 euro

Robot aspirapolvere, lavapavimenti e lavavetri sono protagonisti delle nuove promozioni ECOVACS su Amazon, Unieuro e MediaWorld. Tra i modelli in offerta ci sono DEEBOT T90S PRO OMNI, X12S OmniCyclone e WINBOT W3 OMNI, con ribassi che arrivano a 400 euro.

ECOVACS ha preparato una serie di promozioni dedicate ad alcuni dei suoi dispositivi più avanzati, con prezzi ridotti su diversi store online e catene di elettronica. Le offerte coinvolgono sia i robot aspirapolvere e lavapavimenti sia i modelli progettati per la pulizia automatica delle finestre.

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Le offerte ECOVACS su Amazon dal 10 al 30 novembre

La prima promozione riguarda DEEBOT T90S PRO OMNI White, che passa da 799 a 499 euro. Il robot utilizza la tecnologia OZMO Roller 3.0, con un rullo che ruota a 260 giri al minuto e viene risciacquato continuamente durante la pulizia, così da limitare la diffusione dello sporco e la formazione di aloni. L’aspirazione BLAST raggiunge 40.000 Pa, mentre ZeroTangle 4.0 interviene per ridurre l’aggrovigliamento di capelli e peli attorno alla spazzola. Per raggiungere bordi e angoli è presente TruEdge 3.0, affiancata dalla navigazione AIVI 3D 4.0, che riconosce gli ostacoli e pianifica i percorsi. Il sistema PowerBoost recupera il 10% della batteria in appena tre minuti, consentendo di affrontare anche superfici superiori a 1.000 metri quadrati. Completa la dotazione l’assistente YIKO 2.0, capace di adattare i programmi alle abitudini domestiche.

Credits: TecnoAndroid

Sempre su Amazon, dal 10 al 30 novembre, sarà possibile acquistare DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit a 899 euro anziché 1.299 euro. Si tratta di un modello di fascia alta che punta soprattutto sulla gestione automatizzata della pulizia e della manutenzione. Il sistema OZMO Roller Gen 3 utilizza un rullo da 27 cm, una pressione di 4.000 Pa e una velocità di 220 giri al minuto. Il lavaggio pressurizzato con 32 ugelli mantiene pulita la superficie durante il funzionamento, mentre FocusJet nebulizza acqua e detergente sulle macchie più difficili, lasciando agire il prodotto per circa 15-30 secondi prima dell’intervento del rullo.

L’aspirazione è affidata alla tecnologia BLAST con motore da 53 AW, accompagnata da ZeroTangle 4.0 e TruEdge 3.0 Extreme. Quest’ultima estende la pulizia fino ai bordi, mentre il sistema PowerBoost Plus recupera il 13% della batteria in tre minuti. La stazione OMNI utilizza acqua a 75 °C per il lavaggio del rullo e integra PureCyclone 2.0, che permette di svuotare il contenitore della polvere senza sacchetto. Tra le altre caratteristiche figurano l’assistente YIKO 3.0 e la capacità dichiarata di coprire fino a 5.000 metri quadrati in una sessione.

Non manca all’appello anche ECOVACS X12 OmniCyclone Care Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta su automazione e tecnologie avanzate. Il sistema OZMO Roller 3.0 utilizza un rullo da 27 cm, con 32 ugelli per il lavaggio pressurizzato e una velocità di rotazione fino a 220 giri al minuto. A questo si aggiunge FocusJet, che interviene sulle macchie più ostinate pretrattandole con getti di detergente prima del passaggio del rullo.

Il tutto si completa con potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa, il riconoscimento degli ostacoli AIVI 3D 4.0 e il sistema TruePass a quattro ruote motrici, progettato per superare soglie fino a 2,4 cm. La stazione OMNI gestisce invece diverse operazioni di manutenzione, mentre YIKO 2.0 utilizza l’intelligenza artificiale per organizzare e adattare i programmi di pulizia. Il prezzo è uno degli aspetti più interessanti della promozione: si passa da 1.499 a 599 euro, con un risparmio di 900 euro.

Per chi vuole automatizzare anche la pulizia delle finestre, WINBOT W3 OMNI scende da 699 a 499 euro. La sua stazione utilizza la tecnologia Vortex Wash, con 16 ugelli a 20 kPa, per lavare i panni in circa un minuto e ridurre gli interventi manuali. Il dispositivo integra inoltre TruEdge, che consente al panno di raggiungere bordi e angoli ruotando a 200 giri al minuto, e la navigazione WIN-SLAM 5.0, progettata per riconoscere gli ostacoli con una precisione dichiarata di 1 mm. Sono disponibili diverse modalità di pulizia, mentre il sistema di sicurezza comprende otto protezioni anticaduta e un’aspirazione da 800 N.

Le promozioni ECOVACS da Unieuro

Anche Unieuro partecipa alle iniziative con due robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Il primo è DEEBOT T50 OMNI Gen3 Black, proposto a 299 euro invece di 399 euro, con promozione valida dal 12 novembre al 4 dicembre. Il dispositivo si distingue per il design ultrasottile da appena 81 mm, che gli permette di passare sotto mobili e arredi bassi. La navigazione dToF LiDAR e la tecnologia TruEdge 2.0 lavorano insieme per raggiungere i bordi, mentre l’aspirazione da 25.000 Pa e il sistema ZeroTangle 3.0 contribuiscono alla raccolta di polvere, capelli e detriti. La stazione OMNI gestisce automaticamente diverse operazioni di manutenzione.

Credits: TecnoAndroid

La seconda proposta è DEEBOT T90 PRO OMNI Black, che dal 9 novembre al 4 dicembre sarà disponibile a 399 euro anziché 799 euro. Il modello utilizza OZMO Roller 3.0 per il lavaggio automatico dei pavimenti e ZeroTangle 4.0 per limitare la formazione di grovigli di capelli e peli. La potenza aspirante arriva a 40.000 Pa, mentre la tecnologia TruPass con quattro ruote motrici adattive aiuta il robot a superare gli ostacoli domestici. A completare il sistema ci sono AIVI 3D 4.0 per il riconoscimento degli oggetti, la ricarica PowerBoost e la stazione OMNI con lavaggio Fresh Flow, pulizia automatica del contenitore dell’acqua sporca ed erogazione del detergente. È presente anche l’assistente YIKO, progettato per adattare le attività alle abitudini degli utenti.

DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit in offerta da MediaWorld

L’ultima promozione riguarda DEEBOT T90S PRO OMNI Care Kit, disponibile da MediaWorld dal 20 al 30 novembre a 499 euro, contro un prezzo di listino di 799 euro.

Il dispositivo combina il rullo OZMO Roller 3.0 da 27 cm, una pressione di lavaggio fino a 4.000 Pa e una velocità di rotazione di 200 giri al minuto. Il sistema pressurizzato con 32 ugelli mantiene il rullo costantemente pulito, mentre TruEdge 3.0 estende l’azione di lavaggio verso pareti e battiscopa. Quando incontra un tappeto, il rullo si solleva automaticamente di 15 mm e viene protetto da una copertura dedicata. Anche in questo caso l’aspirazione raggiunge 40.000 Pa, con il supporto della tecnologia ZeroTangle 4.0 per ridurre la manutenzione della spazzola. PowerBoost Charging permette di recuperare rapidamente energia durante le operazioni di lavaggio, mentre il sistema di superamento degli ostacoli consente di affrontare soglie fino a 2,5 cm e doppi ostacoli fino a 4 cm.

Fonte: TecnoAndroid