GTA 6 da 212 GB in download, ma Take Two perde il 3% in Borsa

Sono già in tanti ad aver avviato il download di GTA 6, un pacchetto da ben 212 GB che in queste ore sta occupando lo spazio di un numero enorme di console. Per giocare davvero bisognerà attendere il 19 novembre, eppure l’entusiasmo è talmente alto che anche solo vedere la barra di avanzamento riempirsi regala la sensazione di avere già un piede a Vice City. Il paradosso però sta altrove, perché proprio mentre il titolo più atteso dell’anno si prepara a portare montagne di denaro nelle casse del publisher, le azioni di quest’ultimo hanno vissuto una giornata tutt’altro che serena.

Il riferimento è a Take Two Interactive, conosciuta anche semplicemente come T2, che durante l’ultima seduta in Borsa ha perso oltre il 3%. Un dato che a prima vista stona parecchio con l’arrivo imminente di un gioco destinato a puntare dritto verso il record di vendite. La spiegazione c’è ed è anche piuttosto lineare, ma prima di arrivarci vale la pena ricordare che il titolo ha poi recuperato terreno, risalendo del 4% nelle contrattazioni notturne.

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Il peso dei conti trimestrali su Take Two

Il motivo della flessione va cercato nei risultati finanziari appena diffusi dalla società, quelli relativi al trimestre chiuso il 30 settembre. Gli investitori si aspettavano qualcosa in più e il punto debole individuato è uno solo, cioè le vendite di NBA 2K27. La simulazione del basket americano ha distribuito 4 milioni di copie, firmando il secondo miglior lancio di sempre per la serie. Numeri tutt’altro che modesti, sia chiaro, ma comunque inferiori alle previsioni.

Ed è proprio questo scarto ad aver pesato sul bilancio. Il nuovo capitolo cestistico ha contribuito a generare ricavi netti pari a circa 1,38 miliardi di euro, mentre Wall Street puntava su una cifra vicina a 1,42 miliardi di euro. Una differenza relativamente contenuta se messa in proporzione al giro d’affari complessivo del gruppo, eppure sufficiente a spiegare la reazione negativa del mercato. Gli analisti tendono a premiare chi supera le attese e a penalizzare chi resta un passo indietro, anche quando il passo è breve.

Il fatto curioso è che il calo di NBA 2K27 non dipende da un prodotto mal riuscito o da un pubblico che ha voltato le spalle alla saga. Il quadro è decisamente diverso e chiama in causa direttamente l’altro grande protagonista di questa storia, cioè il gioco che proprio adesso sta scendendo nelle memorie delle console di mezzo mondo.

Quando l’attesa per GTA 6 frena tutto il resto

A fornire la chiave di lettura è stato l’amministratore delegato Strauss Zelnick, che commentando i numeri ha messo l’accento su un aspetto quasi scontato. Negli ultimi mesi molti giocatori hanno deciso di rinunciare all’acquisto di nuovi titoli, preferendo mettere da parte tempo e soldi per l’uscita di Grand Theft Auto VI. Una scelta comprensibile, considerando la portata dell’evento, ma che ha avuto effetti concreti sui risultati del publisher.

In pratica Take Two si è ritrovata a fare concorrenza a se stessa. L’attesa costruita attorno a GTA 6 ha finito per sottrarre attenzione e budget anche ai prodotti di casa, con NBA 2K27 che ha pagato il prezzo più evidente di questa dinamica. Un gioco AAA capace di registrare il secondo miglior debutto della propria storia è stato comunque oscurato da un’ombra lunghissima, quella del ritorno a Vice City.

Fonte: TecnoAndroid