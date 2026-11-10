Yangwang Altior: la berlina BYD con giada, seta e due frigoriferi

La nuova Yangwang Altior è la berlina elettrica extra lusso con cui BYD prova a spingere il lusso cinese verso un livello mai visto prima. Il sub brand del colosso asiatico arriva da una settimana intensa, segnata dal record mondiale per l’auto di produzione più veloce con 503,17 km/h, e adesso cambia completamente registro. Al posto della velocità pura ci sono quattro motori, due frigoriferi, 39 altoparlanti e una quantità di giada e seta capace di mettere in imbarazzo perfino una Rolls Royce. Il nome viene dal latino e significa “più alto”, una scelta che dice parecchio sulle ambizioni del progetto.

Più lunga di una Phantom e piena di dettagli scenografici

Presentata ad Abu Dhabi e sviluppata nell’arco di tre anni, la Yangwang Altior si ispira al ding cinese antico, un vaso cerimoniale in bronzo legato all’idea di forza e dignità. Che la somiglianza sia evidente è tutto da discutere, ma sulle dimensioni non ci sono dubbi. L’ammiraglia misura 5.600 millimetri di lunghezza, 2.030 di larghezza e 1.590 di altezza, con un passo che arriva a 3.500 millimetri e regala proporzioni da vera limousine. In pratica supera di poco la Phantom a passo standard e sfoggia una linea di carrozzeria in stile Rolls Royce che corre per 4,8 metri lungo la fiancata.

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Il frontale è dominato da una griglia imponente con elementi lucidati uno per uno, disposti per catturare la luce da angolazioni diverse. Quando il proprietario si avvicina dodici elementi luminosi ruotano e si accendono in sequenza. Anche le porte puntano sull’effetto scenico perché si aprono fino a 80 gradi davanti e 90 gradi dietro, con quelle posteriori ad armadio che rendono più comodo salire e scendere. BYD ha perfino nascosto ombrelli su misura nelle portiere, mentre i cerchi da 21 pollici con disegno a disco e finitura lucida richiamano subito la Mercedes Maybach Classe S.

Sotto la carrozzeria lavorano quattro motori elettrici gestiti in modo indipendente, capaci di regolare la coppia su ogni ruota oltre 100 volte al secondo. I dati di potenza restano riservati. Tra le funzioni più curiose spiccano la rotazione sul posto e un sistema di galleggiamento d’emergenza pensato per aiutare chi guida a uscire dall’abitacolo se l’auto finisce accidentalmente in acqua. Le sospensioni completamente attive lavorano insieme a una telecamera che legge la strada e intervengono in tempo reale per isolare i passeggeri da urti e movimenti indesiderati in curva. Sul fronte dell’autonomia la casa dichiara oltre 1.000 km, un valore però calcolato con il più generoso ciclo cinese CLTC e quindi destinato a scendere parecchio secondo gli standard WLTP ed EPA.

Un abitacolo pensato per chi siede dietro

È negli interni che la berlina mostra il suo lato più sfarzoso. Le bocchette dell’aria sono decorate con giada Hetian gialla e i rivestimenti uniscono il ricamo tradizionale di Suzhou a perforazioni di precisione, con fili di seta divisi che disegnano nuvole e motivi di tuoni. In tutto ci sono 48 pezzi decorativi sparsi in 11 punti dell’abitacolo, frutto di oltre 30 revisioni progettuali per ottenere il giusto riflesso della luce. Persino gli interruttori metallici sono stati colpiti dagli ingegneri con piccoli martelli per confrontarne suono e sensazione al tatto. Completano il quadro pelle semianilina a grana piena, tappetini in pura lana e finiture in legno naturale.

La vera priorità resta comunque il comfort posteriore. La configurazione a quattro posti garantisce 354 millimetri di spazio per le ginocchia e 1.209 per le gambe, con sedili a gravità zero in stile aviazione dotati di massaggio meccanico a quattro testine sferiche. Basta premere un pulsante per attivare la modalità relax che reclina le sedute, solleva i poggiagambe, chiude le tendine parasole e abbassa l’illuminazione ambientale, aggiungendo massaggio e fragranza. Il sistema audio conta 39 altoparlanti con tweeter che ruotano e si sollevano all’avvio, mentre uno schermo motorizzato a soffitto da 21,4 pollici si occupa di intrattenimento e videochiamate. Ai rinfreschi pensano i due frigoriferi, con l’unità posteriore da 5,5 litri capace sia di raffreddare sia di scaldare il contenuto. Il bagagliaio offre 532 litri.

Prestazioni e disponibilità fuori dalla Cina non sono ancora state comunicate. Il prezzo della Yangwang Altior parte da 2.080.000 yuan, cioè quasi 280.000 euro al cambio attuale, e la casa punta apertamente a sedersi allo stesso tavolo di Rolls Royce e Bentley.

Fonte: TecnoAndroid