iPhone Duo, display interno difettoso: Apple garantisce il cambio

Apple si trova a gestire un problema tutt’altro che banale legato a iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole nella storia della compagnia statunitense. Al centro della questione c’è il display interno del nuovo dispositivo, sul quale sono stati segnalati alcuni difetti. L’azienda ha riconosciuto l’esistenza del problema e ha fornito indicazioni agli Apple Store su come gestire le unità coinvolte, con una sostituzione garantita per chi si ritrova in mano un esemplare difettoso.

Per usare un eufemismo, si tratta di una bella gatta da pelare. E il motivo è piuttosto semplice da intuire. iPhone Duo non è un modello come gli altri nel catalogo della Mela, perché segna il debutto assoluto del marchio nel mondo dei pieghevoli. Proprio per questo ogni dettaglio legato al nuovo gioiellino viene osservato con particolare attenzione, e un inciampo che riguarda lo schermo finisce inevitabilmente per pesare più del solito.

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Il nodo dello schermo interno di iPhone Duo

Il difetto riguarda nello specifico il pannello principale del telefono, cioè quello che rimane nascosto quando il dispositivo è chiuso e che si rivela soltanto una volta aperto. È la componente che rende un foldable davvero diverso da uno smartphone tradizionale ed è anche quella su cui si concentra buona parte del valore del prodotto. Quando i problemi colpiscono proprio questa zona, insomma, il discorso diventa delicato.

Le segnalazioni arrivate hanno spinto Apple a prendere posizione in modo chiaro. Nessun tentativo di minimizzare o di far passare la cosa sotto silenzio, almeno stando a quanto emerso finora. Il colosso tecnologico ha ammesso che esiste un difetto che interessa una parte dei dispositivi in circolazione e ha scelto di intervenire direttamente sulla rete di vendita e assistenza, così da evitare che i clienti si trovino davanti a risposte confuse o contraddittorie.

Va detto che il problema non sembra riguardare tutti gli esemplari di iPhone Duo. Si parla infatti di unità coinvolte, quindi di un insieme circoscritto di telefoni, anche se al momento non sono disponibili dettagli più precisi sul numero di modelli interessati o sulle cause tecniche del malfunzionamento.

Sostituzione garantita e indicazioni per gli Apple Store

Sul fronte pratico la linea adottata dall’azienda è piuttosto netta. Gli Apple Store hanno ricevuto una sorta di guida su come comportarsi quando un cliente si presenta con un iPhone Duo che mostra problemi al display interno. L’obiettivo è rendere la procedura uniforme e lineare, senza lasciare al singolo negozio il compito di interpretare la situazione caso per caso.

Per chi possiede uno degli esemplari colpiti la notizia è comunque rassicurante. Apple ha infatti previsto la sostituzione delle unità che presentano il difetto, una scelta che punta a tutelare gli acquirenti del suo primo pieghevole e a contenere l’impatto della vicenda sull’immagine del nuovo prodotto. Chi riscontra anomalie sullo schermo interno può quindi rivolgersi ai punti vendita ufficiali, dove il personale dispone ora di istruzioni specifiche per gestire il problema.

La strategia scelta dalla compagnia statunitense passa dunque per due binari paralleli. Da una parte c’è l’ammissione esplicita del difetto, dall’altra un intervento concreto sulla rete degli Apple Store per garantire che i dispositivi coinvolti vengano sostituiti senza complicazioni per i clienti che hanno acquistato iPhone Duo.

Fonte: TecnoAndroid