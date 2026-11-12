Honor Magic 10 potrebbe riportare l’apertura variabile meccanica sulle fotocamere

Honor starebbe pensando di riportare sul mercato uno smartphone top di gamma con fotocamera ad apertura variabile meccanica, una tecnologia che l’azienda cinese aveva messo completamente da parte sia sui Magic 8 sia sui Magic 9. Secondo il leaker conosciuto su Weibo con il nome di Smart Pikachu, le prove sarebbero già in corso e coinvolgerebbero un dispositivo della prossima famiglia Honor Magic 10. Si tratta di un’indiscrezione che arriva in un momento piuttosto particolare, visto che il marchio ha presentato Magic 9 e Magic 9 Pro Max appena qualche settimana fa e quindi il lavoro sulla generazione successiva sarebbe già partito.

Il dettaglio interessante non riguarda solo la novità in sé ma anche il cambio di rotta. Dopo due generazioni di flagship con un’ottica dal diaframma fisso, l’idea di tornare a un diaframma regolabile racconta molto di come stiano cambiando le priorità nel comparto fotografico degli smartphone di fascia alta. E Honor, a quanto pare, non vuole farsi trovare impreparata.

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Dal Magic 6 Pro alla scelta dell’apertura fissa

Per capire la portata della possibile svolta bisogna fare qualche passo indietro. Honor aveva introdotto per la prima volta un diaframma fisico variabile con Magic 6 Pro, dando agli utenti la possibilità di modificare manualmente l’apertura tra f/1,4 e f/2,0. La stessa soluzione era poi comparsa anche sui Magic 7, a conferma di una strada che sembrava ormai tracciata.

Con i Magic 8 però le cose sono cambiate. L’azienda ha preferito puntare su un’apertura fissa a f/1,6, così da ottimizzare gli ingombri interni del telefono, e lo stesso approccio è stato mantenuto anche sui Magic 9. Una scelta pragmatica, dettata dall’esigenza di recuperare spazio all’interno della scocca. Nel frattempo, però, il contesto si è ribaltato con l’arrivo di Apple e dei suoi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che hanno di fatto reso questa tecnologia di nuovo attraente agli occhi del pubblico. A questo punto appare probabile che Honor non sarà l’unica azienda a tornare a investire in questa direzione nei prossimi mesi, perché quando Cupertino adotta una soluzione il resto del mercato tende spesso a seguirla.

Come funziona l’apertura variabile e quando può tornare utile

Il principio alla base dell’apertura variabile meccanica è abbastanza semplice. Consente all’utente di regolare la quantità di luce che raggiunge il sensore e questo, a sua volta, permette di gestire la profondità di campo. Tradotto in termini pratici significa poter controllare l’effetto sfocato, il cosiddetto bokeh, in maniera naturale e senza dover dipendere dall’elaborazione software, che come noto ha i suoi limiti e non sempre restituisce risultati convincenti, soprattutto sui contorni dei soggetti.

Va detto comunque che anche questa soluzione negli smartphone ha un’efficacia relativa. Le dimensioni ridotte e gli spazi ristretti dei moduli fotografici impongono dei compromessi inevitabili e non permettono di ottenere gli stessi effetti di una fotocamera tradizionale. Nonostante questo, il diaframma regolabile può rivelarsi particolarmente utile nelle situazioni in cui l’illuminazione è complicata da gestire, sia negli ambienti molto luminosi sia nei contesti con poca luce, dove poter intervenire direttamente sull’ottica offre un margine di controllo in più rispetto a una lente con apertura bloccata come quella montata sui Magic 8 e sui Magic 9.

Fonte: TecnoAndroid