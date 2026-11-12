Decreto Bollette, tetto al gas delle centrali: chi paga il conto

Il nuovo Decreto Bollette introduce un tetto al prezzo del gas utilizzato dalle centrali elettriche, con un obiettivo preciso: frenare il rialzo del costo dell’energia elettrica. Il sistema messo a punto dal Governo lavora a monte, cioè sulla materia prima che alimenta una parte della produzione di elettricità, e non direttamente sulle tariffe pagate da famiglie e imprese. C’è però un dettaglio che conta parecchio. Le risorse per sostenere l’intervento arriveranno da nuovi prelievi inseriti in bolletta, e non tutti li pagheranno allo stesso modo.

L’idea alla base è abbastanza intuitiva. Se il combustibile bruciato dalle centrali a gas costa meno, anche l’elettricità prodotta da quegli impianti dovrebbe risultare più economica. Fissare un limite al prezzo della materia prima diventa così un modo per contenere i rincari prima che arrivino fino al contatore di casa.

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Come funziona il tetto sul gas delle centrali

Il cuore del provvedimento sta tutto qui. Invece di intervenire con sconti applicati alla fine della filiera, l’esecutivo ha scelto di agire sul costo del gas destinato alla generazione elettrica. Una soglia oltre la quale il prezzo della materia prima non dovrebbe spingersi, almeno per quanto riguarda l’uso nelle centrali. In questo modo il prezzo dell’energia viene raffreddato alla fonte, prima che le oscillazioni del mercato del gas si trasformino in aumenti per gli utenti finali.

Non si tratta quindi di un bonus o di un rimborso. La misura punta a ridurre il costo stesso dell’energia elettrica, e proprio per questo i suoi effetti si fanno sentire soprattutto dove il prezzo segue da vicino l’andamento dei mercati. Chi ha un’offerta legata alle quotazioni all’ingrosso è in prima fila per vedere i benefici del meccanismo, mentre per altre tipologie di contratto l’impatto risulta meno immediato. Un intervento del genere, ovviamente, ha un costo. Contenere artificialmente il prezzo del gas significa che qualcuno deve coprire la differenza, e qui entra in gioco la seconda parte del Decreto Bollette, quella meno visibile ma altrettanto importante.

Chi paga davvero le coperture

Il punto delicato riguarda proprio il finanziamento. Il Governo ha previsto che le coperture arrivino da nuovi prelievi in bolletta, quindi da voci aggiuntive che compariranno nei documenti di pagamento delle utenze. Non una tassa generica distribuita su tutti in modo uniforme, ma un onere che graverà in larga parte su una categoria specifica di clienti.

Si tratta delle utenze con contratti indicizzati, ovvero quelle offerte in cui il costo della componente energia viene aggiornato periodicamente sulla base dei prezzi di mercato. Sono le stesse forniture che, grazie al tetto al prezzo del gas, beneficeranno più di altre della riduzione del costo dell’energia. Il meccanismo funziona dunque come una sorta di compensazione interna: chi ottiene il vantaggio maggiore dal calo dei prezzi è anche chiamato a contribuire in misura più consistente al suo finanziamento. Per chi ha un contratto a prezzo fisso il discorso cambia, dato che la tariffa concordata non segue le variazioni del mercato e quindi non riceve lo stesso beneficio diretto dalla misura. Per i clienti con offerta indicizzata, invece, in bolletta convivranno due effetti di segno opposto: da una parte il costo dell’energia contenuto dal tetto sul gas delle centrali, dall’altra i nuovi prelievi introdotti per coprire proprio quell’intervento.

Fonte: TecnoAndroid