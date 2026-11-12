Digital Fairness Act: l’UE contro loot box e prezzi ingannevoli

La Commissione europea ha presentato mercoledì il Digital Fairness Act, una nuova proposta di regolamento pensata per contrastare le pratiche con cui piattaforme di gaming, social network e negozi online spingono gli utenti a spendere più tempo e più denaro di quanto vorrebbero. L’obiettivo dichiarato da Bruxelles è rendere l’esperienza in rete più equa. Per riuscirci il testo, indicato anche con la sigla DFA, prende di mira un ventaglio piuttosto ampio di comportamenti, dai prezzi ingannevoli alle loot box nei videogiochi fino al marketing degli influencer che non viene dichiarato come tale.

Si tratta di una nuova ondata di norme di ampio respiro che l’Unione europea rivolge al mondo digitale, e stavolta il perimetro è davvero largo. Non riguarda un singolo settore ma tre ambiti che entrano ogni giorno nella vita di milioni di persone, cioè il gioco, i social media e il commercio elettronico. Il filo conduttore è uno solo e riguarda lo sfruttamento del consumatore attraverso meccanismi studiati per trattenerlo davanti allo schermo e convincerlo ad acquistare.

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Digital Fairness Act: le pratiche finite nel mirino della Commissione europea

Il primo fronte riguarda le informazioni su prezzi e disponibilità. Il Digital Fairness Act interviene sulle indicazioni fuorvianti, ovvero su tutte quelle comunicazioni che possono dare un’idea sbagliata di quanto costi davvero un prodotto o di quanto sia effettivamente reperibile. Una forma di pressione che, quando si fanno acquisti online, rischia di orientare le scelte senza che chi compra se ne renda pienamente conto.

C’è poi tutto il capitolo del design che crea dipendenza. In questo caso l’esempio scelto per rendere l’idea è proprio quello delle loot box, le casse premio dei videogiochi, che la proposta inserisce tra le funzioni capaci di alimentare un uso compulsivo. Le casse premio però vengono citate come un esempio e non come l’unico bersaglio, segno che l’attenzione della Commissione si estende in generale alle caratteristiche progettate per spingere a restare connessi e a spendere.

Terzo punto, la pubblicità non dichiarata degli influencer. Le collaborazioni commerciali tenute nascoste rientrano tra le pratiche che il regolamento intende affrontare, perché chi segue un creatore di contenuti può non accorgersi che dietro un consiglio apparentemente spontaneo c’è in realtà un accordo promozionale. E l’elenco non si chiude qui, dato che nella presentazione del DFA la Commissione parla anche di altre pratiche oltre a quelle appena descritte.

Una tutela pensata per i consumatori di ogni età

Nel bollettino diffuso per accompagnare la proposta, la Commissione europea ha messo l’accento sulla platea a cui si rivolgono le nuove regole. “La legge proteggerà i consumatori di tutte le età che fanno acquisti e navigano online alla ricerca di beni o servizi”, si legge nella nota. Il riferimento a tutte le fasce d’età indica che la protezione non è limitata ai più giovani, spesso associati al tema dei videogiochi, ma riguarda chiunque utilizzi la rete per comprare o semplicemente per informarsi su un prodotto.

Il cuore del Digital Fairness Act resta quindi la difesa di chi naviga e acquista sul web da tecniche che puntano a sfruttarne il tempo e il portafoglio. Le piattaforme coinvolte sono quelle dedicate al gioco, ai social e al commercio elettronico, tutte chiamate in causa da un pacchetto di regole che tocca prezzi poco chiari, meccanismi che generano dipendenza come le loot box e sponsorizzazioni non dichiarate. Al momento il testo pubblicato mercoledì da Bruxelles ha lo status di proposta della Commissione europea.

Fonte: TecnoAndroid