Sale LAN nella manovra 2027: nuove tasse, il settore protesta

Le sale LAN entrano a pieno titolo nella manovra 2027, con il Governo deciso a introdurre una disciplina specifica per questi spazi dedicati al gioco in rete. Il pacchetto prevede nuove autorizzazioni, nuove tasse e una serie di requisiti minimi da rispettare. Fin qui sembrerebbe un semplice intervento di riordino, ma dal mondo degli operatori arriva una reazione decisamente dura. Imprenditori e associazioni temono che le misure possano mettere in ginocchio un intero settore e il giudizio che circola tra gli addetti ai lavori è netto: “È un modello che non funziona”.

Cosa prevede la nuova disciplina per le sale LAN

L’idea dell’esecutivo è dotare queste attività di una cornice normativa dedicata, costruita su misura per i locali in cui si gioca in rete. Il provvedimento poggia su tre pilastri ben precisi. Il primo riguarda le autorizzazioni, cioè i permessi necessari per aprire e gestire una sala. Il secondo tocca il fronte fiscale, con l’introduzione di nuove tasse a carico dei gestori. Il terzo fissa dei requisiti minimi che i locali dovranno soddisfare per poter lavorare in regola.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sulla carta si tratta di un intervento che punta a mettere ordine in un comparto che finora non aveva regole pensate appositamente per lui. Nella pratica però ogni nuovo obbligo si traduce in una spesa aggiuntiva per chi già opera sul mercato e in un ostacolo in più per chi vorrebbe entrarci. Ed è proprio su questo punto che si concentra la protesta, perché per molte attività del gaming il peso complessivo delle misure contenute nella legge di bilancio rischia di diventare difficile da reggere.

Le critiche di imprenditori e associazioni

Le contestazioni che arrivano dal settore sono sostanzialmente tre e vanno lette insieme. La prima riguarda i costi insostenibili che la nuova disciplina scaricherebbe sulle spalle dei gestori. Tra autorizzazioni da ottenere, imposte da versare e adeguamenti per rispettare i requisiti minimi, il conto finale viene giudicato fuori portata per buona parte delle realtà coinvolte.

La seconda critica tocca un aspetto più tecnico ma non meno importante. Secondo imprenditori e associazioni le stime su cui si basa l’impianto del provvedimento sarebbero irrealistiche. Un dettaglio che pesa parecchio, perché se i numeri di partenza non rispecchiano la realtà del mercato anche le scelte che ne derivano finiscono per poggiare su fondamenta fragili. Da qui nasce la convinzione, espressa senza troppi giri di parole, che l’intero modello proposto non sia in grado di funzionare.

Il nodo del mancato confronto con il settore

C’è poi una terza questione che, per gli operatori, rappresenta forse l’elemento più amaro di tutta la vicenda. Le associazioni denunciano il mancato coinvolgimento del comparto nella fase di preparazione delle norme. In altre parole, chi lavora ogni giorno nelle sale LAN e ne conosce dinamiche, margini e problemi concreti non sarebbe stato ascoltato prima di mettere nero su bianco regole destinate a cambiare radicalmente il loro lavoro. Questa assenza di dialogo, secondo gli imprenditori, spiega almeno in parte perché le stime appaiano lontane dalla realtà e perché i costi previsti risultino così pesanti. Un confronto preventivo con gli operatori avrebbe potuto fornire dati più aderenti alla situazione effettiva del mercato. Il risultato, nella lettura delle associazioni, è un provvedimento calato dall’alto che rischia di colpire duramente proprio le attività che vorrebbe regolare. Ed è su questi tre fronti, cioè costi, stime e mancato coinvolgimento, che si concentra oggi l’opposizione del settore alla disciplina prevista nella manovra 2027 per le sale LAN.

Fonte: TecnoAndroid