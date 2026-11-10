Honor 700, schermo sul retro per tutti e misura del battito

La gamma Honor 700 si prepara al debutto con una novità che si nota subito, perché sta proprio sul retro. Il produttore cinese ha deciso di inserire un piccolo schermo posteriore su tutti e tre i suoi prossimi smartphone, compreso il modello più economico della famiglia. Una scelta che non riguarda soltanto le versioni più ambiziose e che quindi coinvolge l’intera serie, senza distinzioni di fascia.

L’idea non è del tutto inedita. Chi segue il mercato riconoscerà subito una forte somiglianza con l’approccio di Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 18 Pro, due dispositivi che hanno già puntato su un display secondario collocato sulla scocca posteriore. Honor sembra dunque ispirarsi a quella stessa filosofia, ma con una differenza importante legata alla distribuzione della funzione all’interno della propria line up e a un elemento aggiuntivo che riguarda la salute.

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Un display sul dorso per tutti i modelli Honor 700

Il dettaglio forse più interessante sta nel fatto che il piccolo schermo sul retro non sarà un’esclusiva riservata alla variante più costosa. Honor lo porta infatti su ognuno dei tre smartphone della nuova serie, incluso quello destinato a chi vuole spendere meno. È una mossa che amplia parecchio il pubblico potenzialmente interessato a questa caratteristica, perché la rende accessibile anche a chi non intende puntare sulla fascia alta del catalogo.

Proprio questa uniformità all’interno della gamma Honor 700 rappresenta l’aspetto che distingue maggiormente il progetto rispetto al riferimento più immediato. Il confronto con Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 18 Pro viene spontaneo, visto che il concetto di base è molto simile, ma l’azienda cinese ha scelto di non fare del display posteriore un tratto distintivo solo per i modelli di punta. Al momento i dettagli tecnici su dimensioni, risoluzione o funzioni specifiche di questo secondo pannello non sono ancora stati diffusi, per cui il quadro complessivo si limita alla presenza dello schermo su tutti e tre i dispositivi.

La misurazione del battito e qualche dubbio sull’affidabilità

Accanto all’aspetto puramente estetico e pratico, Honor aggiunge anche un argomento legato al benessere. I nuovi smartphone della serie saranno infatti in grado di effettuare una misurazione del battito cardiaco, una funzione che il marchio sembra voler associare proprio a questa nuova impostazione del retro. Si tratta di un elemento che punta a dare al piccolo schermo posteriore un’utilità concreta, andando oltre la semplice curiosità di design.

Su questo fronte, però, la prudenza è d’obbligo. L’affidabilità della rilevazione delle pulsazioni non è ancora stata dimostrata e non esistono per ora elementi sufficienti per valutare quanto i valori ottenuti possano essere precisi. Le funzioni legate alla salute integrate negli smartphone richiedono sempre verifiche accurate prima di poter essere considerate attendibili, e nel caso di Honor 700 mancano ancora riscontri in questo senso.

Fonte: TecnoAndroid