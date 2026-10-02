iPhone Duo, Apple: strato sostituibile per ridurre la piega del display

Con il passare dei mesi molti smartphone pieghevoli mostrano una piega sempre più visibile al centro dello schermo, ed è proprio su questo difetto che Apple ha deciso di intervenire. iPhone Duo monta infatti uno strato di copertura sostituibile sul suo display pieghevole, una soluzione pensata per contenere il segno lasciato dalle continue aperture e chiusure e per riportare il pannello a un aspetto molto vicino a quello del primo giorno.

A spiegare i dettagli è stata Kate Bergeron, vicepresidente dell’ingegneria hardware di Apple, che in un’intervista ha raccontato come l’azienda abbia lavorato in modo molto mirato su due fronti precisi. Da una parte la resistenza del dispositivo nel tempo, dall’altra la riduzione di quei problemi legati alla piega che da anni accompagnano gran parte dei pieghevoli presenti sul mercato.

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Come funziona lo strato sostituibile di iPhone Duo

Dopo la presentazione di iPhone Duo avvenuta a settembre, diversi dirigenti di Apple hanno rilasciato interviste per chiarire l’approccio seguito durante lo sviluppo. Tra le scelte progettuali emerse ce n’è una piuttosto particolare, cioè la possibilità di rinnovare la superficie dello schermo per garantire un’esperienza da primo giorno anche a distanza di anni dall’acquisto.

Bergeron ha spiegato che il rivestimento opaco del display fa già un ottimo lavoro nel ridurre la visibilità della piega. Sopra di esso però si trova un ulteriore strato protettivo, su cui gli ingegneri della casa di Cupertino hanno concentrato parecchi sforzi. Queste le sue parole: “Sopra c’è uno strato di copertura e abbiamo svolto una quantità significativa di lavoro ingegneristico per far sì che si usuri nel modo più lento possibile e per sfruttare al massimo le sue prestazioni. In realtà è sostituibile, ed è un aspetto davvero positivo per il cliente, perché quello strato si può staccare e rimpiazzare con uno nuovo.”

Il concetto è semplice. Invece di considerare l’usura della superficie come un destino inevitabile, Apple ha trasformato quel componente in un elemento di manutenzione, qualcosa che si consuma e che a un certo punto può essere cambiato senza dover mettere mano all’intero schermo.

Quanto costa la sostituzione con AppleCare

Lo strato di copertura compare anche nell’elenco dei costi stimati di assistenza AppleCare dedicato a iPhone Duo. La sostituzione di questo componente, per chi ha sottoscritto la copertura, costa circa 17 euro, una cifra decisamente contenuta se rapportata al valore del dispositivo.

Il tema non è secondario, visto che il prezzo di iPhone Duo supera i 1.700 euro. Spendere una somma simile per poi ritrovarsi con una piega sempre più marcata sul pannello è una delle preoccupazioni più diffuse tra chi valuta un pieghevole, e la possibilità di rinnovare la superficie del display pieghevole con una spesa ridotta sembra la risposta di Apple a questo timore. Il costo della stessa operazione senza la copertura AppleCare, invece, al momento non è ancora noto.

Fonte: TecnoAndroid