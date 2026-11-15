iPhone Duo, il 30% lo ha già restituito: pesa anche la cerniera

Il primo pieghevole di Apple non ha convinto proprio tutti. iPhone Duo è un dispositivo tutt’altro che semplice da acquistare a causa delle attuali difficoltà di approvvigionamento, eppure una fetta consistente di chi è riuscito a portarselo a casa ha già deciso di restituirlo. Secondo un recente sondaggio, il 30% degli utenti coinvolti ha dichiarato di aver già riconsegnato lo smartphone per ottenere un rimborso.

Un dato che tutto sommato non sorprende più di tanto. Si parla infatti di un telefono decisamente particolare, con un’esperienza d’uso piuttosto diversa da quella dei modelli tradizionali e con alcuni problemi che potrebbero aver spinto parte degli acquirenti a cambiare idea nel giro di pochi giorni. Insomma, il nuovo iPhone Duo divide, e non poco.

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Quasi un terzo dei partecipanti ha già fatto il reso

Tutto nasce dai racconti di alcuni acquirenti intenzionati a restituire il dispositivo entro i 14 giorni previsti. Da quelle testimonianze è partita l’idea di interpellare direttamente il pubblico con un sondaggio online che ha raccolto quasi 6.000 voti. Il risultato è abbastanza netto, visto che quasi un terzo dei partecipanti ha ammesso di aver già rimandato indietro il pieghevole.

Le ragioni dietro questa scelta sono parecchie e anche piuttosto varie. C’è chi lamenta l’impossibilità di tornare al Touch ID e chi invece considera le fotocamere un elemento fondamentale a cui proprio non vuole rinunciare. Non mancano poi le critiche allo schermo esterno, giudicato troppo piccolo e poco pratico nell’utilizzo di tutti i giorni, cioè proprio in quei momenti in cui il telefono resta chiuso e dovrebbe comportarsi come uno smartphone qualsiasi.

La cerniera e la sabbia del Marocco

Tra le segnalazioni raccolte emergono anche alcuni episodi di malfunzionamento della cerniera, il cuore meccanico di ogni pieghevole. Uno degli utenti ha raccontato quanto gli è capitato durante una vacanza in Marocco, una storia che rende bene l’idea di quanto questi dispositivi possano essere delicati in certe condizioni.

Il suo racconto su iPhone Duo è piuttosto dettagliato. «Sono stato estremamente attento con il telefono e ho cercato di evitare del tutto di usarlo nella sabbia. Tuttavia il secondo giorno, quando l’ho aperto dentro la tenda, ho sentito uno scricchiolio provenire dalla cerniera. In qualche modo era entrata della sabbia. Ho provato di tutto per pulirlo, ma senza successo. Il display interno funzionava ancora perfettamente, ma il telefono non si apriva più completamente. Peggio ancora, quando provavo a chiuderlo, dovevo forzarlo» ha spiegato l’acquirente.

Crepe sul display interno e un prezzo che pesa

Restando sul fronte di difetti e rotture, uno degli aspetti più delicati riguarda proprio l’affidabilità del display interno. Sono infatti arrivate diverse segnalazioni di crepe comparse sullo schermo dopo appena poche ore di utilizzo, in alcuni casi accompagnate da rumori anomali durante l’apertura del dispositivo. Un problema non da poco per un prodotto che punta tutto sulla superficie pieghevole.

La questione è arrivata fino a Cupertino. Apple ha confermato l’esistenza del problema, precisando però che riguarda un numero limitato di unità, e ha avvisato gli Store fornendo indicazioni sull’assistenza da offrire ai clienti coinvolti.

Poi c’è il capitolo economico, che di certo non aiuta. Il prezzo particolarmente elevato, con una cifra di partenza di 2.369 euro, insieme alle attuali difficoltà nel reperire il dispositivo, potrebbe rendere ancora più complicato per l’azienda conquistare la fiducia degli utenti e convincerli a puntare sul suo primo smartphone pieghevole.

Fonte: TecnoAndroid