Kia Sportage 2027, la sesta generazione cambia volto: le novità

La Kia Sportage si prepara a una trasformazione profonda. La sesta generazione del SUV coreano è attesa nel 2027 e i prototipi già avvistati su strada lasciano intuire un rinnovamento importante, con proporzioni più squadrate e uno stile che si avvicina parecchio ai modelli più recenti della Casa asiatica.

Per ora le camuffature nascondono ancora buona parte dei dettagli. Un render prova però a immaginare l’aspetto che potrebbe assumere uno dei SUV di maggior successo sul mercato europeo, partendo proprio dagli indizi raccolti osservando i muletti in circolazione e mettendo insieme i tasselli di un progetto che promette di cambiare parecchio rispetto al modello attuale.

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Un frontale tutto nuovo e linee più regolari

La differenza più evidente si concentra sul muso. Nella parte alta del frontale della nuova Sportage corre una firma luminosa sottile, che si allunga verso i lati fino a incontrare alcuni elementi verticali sistemati ai margini del paraurti. Un disegno pulito e quasi grafico, che cambia in modo netto la personalità della vettura.

La griglia principale potrebbe scendere più in basso, mentre il cofano appare ampio e piuttosto piatto. Anche guardando l’auto di profilo emerge la ricerca di forme regolari. Con questa impostazione la Kia Sportage punterebbe a un doppio obiettivo, cioè sembrare più imponente e allo stesso tempo offrire più spazio a bordo per passeggeri e bagagli.

Dentro l’abitacolo il punto di riferimento sarebbe ancora una volta la Hyundai Tucson, con cui il modello Kia dovrebbe mantenere un legame stretto per piattaforma, interni e motorizzazioni. La cugina di casa Hyundai propone una strumentazione digitale sottile affiancata da un monitor centrale da 17 pollici. Una soluzione analoga permetterebbe alla Sportage di lasciarsi alle spalle l’attuale configurazione con due schermi affiancati, conservando comunque alcuni comandi fisici per le funzioni principali.

Sotto il cofano il protagonista resta il 1.6 turbo

La parentela tecnica con la Tucson offre spunti utili anche per capire come evolveranno i motori. La strada più probabile porta a una gamma costruita attorno al 1.6 turbo benzina, declinato con diversi livelli di elettrificazione. All’ingresso del listino potrebbe addirittura rimanere una versione ancora priva di qualsiasi assistenza elettrica.

Sulla nuova Hyundai il quattro cilindri eroga 150 CV ed è previsto sia con cambio manuale a sei rapporti sia in configurazione mild hybrid a 48 volt, abbinata in questo caso al doppia frizione a sette marce. Salendo di livello nella gamma della Hyundai Tucson si incontra la full hybrid da 245 CV e 380 Nm, accompagnata da un cambio automatico a sei rapporti e da una batteria da 1,49 kWh.

In cima all’offerta si colloca la versione ibrida plug in da 292 CV, che conserva i 380 Nm di coppia e l’automatico a sei marce. Qui la batteria cresce fino a 17,1 kWh, con un’autonomia in modalità elettrica che punta a raggiungere gli 81 km e un caricatore in corrente alternata da 7,2 kW.

Quanta parte di questa offerta verrà trasferita sulla Kia Sportage, e con quali tarature, non è ancora stato definito. Il debutto previsto nel 2027 chiarirà fino a che punto le due coreane resteranno vicine sotto carrozzerie sempre più diverse.

Fonte: TecnoAndroid