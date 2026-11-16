iPhone 20 Pro, un video svela l’indizio dello schermo quad curvo

Con iPhone 20 Pro Apple potrebbe preparare il cambiamento estetico più profondo degli ultimi anni, e un breve video comparso in rete offre ora un indizio piuttosto concreto in questa direzione: uno schermo curvo su tutti e quattro i lati. Le indiscrezioni sugli iPhone del ventennale, attesi alla fine del 2027, circolano ormai da parecchio tempo, addirittura da prima che arrivassero sul mercato iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo.

A dirla tutta, se ne parla con un’insistenza perfino maggiore rispetto ai modelli appena usciti. Il motivo è abbastanza semplice. Sugli ultimi Pro la casa di Cupertino non ha apportato modifiche significative al design introdotto con la generazione precedente, mentre per celebrare i vent’anni dei suoi smartphone ci si aspetta una mossa paragonabile a quella fatta ai tempi con iPhone X. Vale a dire una svolta estetica radicale, pensata per ridefinire l’idea stessa di cosa sia un iPhone negli anni a venire.

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Il display curvo al centro di tutte le voci

Credits: TecnoAndroid

Quasi tutti i rumor finiscono per concentrarsi sullo stesso elemento, cioè lo schermo. Ed è qui che la faccenda si fa interessante, perché va contro una tradizione piuttosto consolidata. Nel mondo Android i pannelli curvi sono stati adottati da molti produttori per diversi anni, con Samsung in prima fila, per poi essere gradualmente messi da parte. Apple invece ha sempre tenuto la barra dritta sui display piatti, senza mai cedere alla tentazione delle curvature.

Con iPhone 20 Pro però le cose potrebbero letteralmente rovesciarsi. E non è escluso che, di riflesso, diversi marchi Android si trovino costretti a fare marcia indietro rispetto alle scelte degli ultimi tempi. Le indiscrezioni parlano infatti di uno schermo quad curvo, ovvero con una curvatura presente su ciascuno dei quattro lati. Una soluzione del genere servirebbe a dare l’illusione di cornici inesistenti, o comunque ridotte quasi a zero, all’interno di un design complessivo dalle forme levigate e morbide. Un approccio che, almeno sulla carta, segnerebbe una netta discontinuità con le linee squadrate a cui i melafonini hanno abituato il pubblico negli ultimi anni.

Proprio questa combinazione tra pannello avvolgente e corpo arrotondato è ciò che alimenta l’idea di un vero e proprio cambio di passo. Non un ritocco qua e là, insomma, ma una reinterpretazione dell’oggetto nel suo insieme, sulla falsariga di quanto accaduto con il modello che celebrò il decimo anniversario.

La clip di Ice Universe e il vetro frontale

L’ultimo tassello di questo puzzle arriva da una breve clip pubblicata su X da Ice Universe, leaker piuttosto noto tra chi segue da vicino le anticipazioni del settore. Il protagonista del filmato è un presunto campione del vetro protettivo frontale, descritto come un componente 3D curvo su tutti e quattro i lati, che sarebbe destinato proprio al futuro iPhone 20 Pro.

Osservando il video la curvatura si vede e si nota senza particolari difficoltà, ma non ha nulla di estremo. Anzi, appare piuttosto contenuta, lontana dagli effetti molto pronunciati che alcuni smartphone Android avevano proposto in passato. Il vetro mostrato nella clip lascia intuire un bordo che scende in modo dolce lungo i lati, senza trasformare il frontale in una superficie vistosamente arcuata, e con una curvatura che rimane decisamente moderata.

Fonte: TecnoAndroid