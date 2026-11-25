Una falla critica in Java, individuata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di OpenAI, rischia di avere conseguenze su milioni di sistemi informatici. Parliamo della tecnologia che fa girare moltissime applicazioni usate da aziende, banche e pubbliche amministrazioni. La vulnerabilità tocca un meccanismo chiamato deserializzazione, quello che trasforma in dati utilizzabili da un programma le informazioni ricevute sotto forma di testo. Se sfruttata, permette a un attaccante di mettere le mani su informazioni riservate o di eseguire codice da remoto, cioè avviare programmi su un sistema senza alcuna autorizzazione.

L’azienda di cybersicurezza Calif, che ha scoperto il problema, lo ha battezzato Java4Shell. Alla ricerca hanno contribuito Codex, lo strumento di OpenAI pensato per aiutare i programmatori a scrivere e analizzare codice, e un modello della stessa società specializzato nella sicurezza informatica, accessibile solo a operatori autorizzati. Il ricercatore Quang Luong ci ha messo circa un’ora a trovare l’errore e altre due per preparare una dimostrazione pratica dell’attacco. Il conto complessivo, tra risorse di calcolo e uso delle IA, sarebbe rimasto sotto i 180 euro. Lo stesso giorno della divulgazione Oracle e il progetto OpenJDK, che sviluppano e distribuiscono Java, hanno rilasciato gli aggiornamenti correttivi. Il caso arriva a meno di un mese da PHP2Shell, la coppia di vulnerabilità del linguaggio PHP emerse anch’esse da ricerche condotte da specialisti affiancati da modelli di IA.

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Ricercatori e intelligenza artificiale, chi fa cosa

La divisione dei compiti in questa vicenda è piuttosto netta. Luong ha scelto le aree su cui concentrarsi, ha valutato i risultati e ha sviluppato le prove di sfruttamento, mentre alcuni agenti IA sono intervenuti nelle fasi successive di preparazione degli attacchi. Gli stessi strumenti, ovviamente, possono servire tanto ai criminali quanto a chi lavora nella difesa informatica. A fare la differenza sono le finalità, le autorizzazioni e le responsabilità di chi li adopera.

Il vero salto riguarda la velocità. Scovare una falla, misurarne la gravità e costruire strumenti per sfruttarla oggi richiede molto meno tempo. I modelli non trasformano per forza i cyber criminali in hacker più abili, li rendono più rapidi, e questo accende la corsa tra chi cerca le vulnerabilità per correggerle e chi vuole usarle per compromettere i sistemi. Per i produttori di software e i responsabili della sicurezza significa dover accelerare verifiche, correzioni e distribuzione delle patch.

Dove si nasconde l’errore e chi rischia davvero

Il difetto si trova nella parte di OpenJDK che decodifica i dati in formato Base64, un sistema diffusissimo per rappresentare informazioni binarie come testo, usato per allegati, credenziali, token di autenticazione e molto altro. Per rendere l’operazione più veloce gli sviluppatori avevano introdotto una routine molto ottimizzata, scritta per spremere al massimo i processori moderni. Proprio lì si annida il problema. In certe condizioni una sequenza di dati costruita ad arte spinge il programma a scrivere oltre l’area di memoria assegnata, sovrascrivendo dati che non dovrebbe toccare. Nel caso più semplice l’applicazione si blocca, ma Calif ha dimostrato che con tecniche più raffinate si possono leggere dati sensibili o eseguire codice arbitrario.

I ricercatori hanno riprodotto attacchi prima dell’autenticazione su prodotti molto diffusi come Keycloak, Atlassian Jira e Confluence, Jenkins, JFrog Artifactory e PingFederate, documentando altri scenari che richiedono un accesso preliminare per Apache Kafka, Elasticsearch e diversi strumenti. Gli specialisti di Semgrep hanno confermato la scrittura fuori dai limiti della memoria. L’esposizione concreta dipende però dalla versione di Java, dal processore, dalla configurazione e da come vengono trattati i dati Base64. Sono coinvolte le versioni di OpenJDK a partire dalla 17.0.6 e le distribuzioni derivate, tra cui Oracle Java SE, Amazon Corretto, Eclipse Temurin e Microsoft Build of OpenJDK. Il difetto emerge sui sistemi x86 a 64 bit dotati di particolari istruzioni vettoriali e con l’ottimizzazione attiva, quindi diverse famiglie Intel Xeon e AMD EPYC usate nei data center. La semplice presenza di Java su un computer, insomma, non basta a renderlo vulnerabile.

Il 17 novembre 2026 Oracle ha pubblicato gli aggiornamenti e ha assegnato alla falla un punteggio di 8,1 su 10 secondo lo standard CVSS, mentre Calif, usando la più recente versione 4.0 con criteri diversi, è arrivata a 9,2. In ogni caso si tratta di una vulnerabilità critica. Il servizio di risposta agli incidenti informatici delle istituzioni europee indica tra le versioni corrette Java 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 e 27.0.1.1. Gli esperti consigliano di aggiornare prima i sistemi esposti su Internet, controllare le copie di Java integrate nei prodotti aziendali e riavviare le macchine virtuali perché le correzioni diventino effettive. Chi non può intervenire subito ha a disposizione una misura temporanea, cioè disattivare la specifica ottimizzazione del componente che gestisce la decodifica Base64.

Fonte: TecnoAndroid