Uno studio sul cervello delle persone con autismo ha messo in luce un dettaglio che rischiava di sfuggire a chi si fosse fermato ai numeri complessivi. Confrontando le medie di gruppo, l’attività cerebrale degli adulti autistici e quella degli adulti senza autismo appare sorprendentemente simile. Basta però osservare i singoli individui per scoprire differenze marcate, soprattutto nelle aree che servono a comprendere le informazioni sociali e a reagire di conseguenza.

La ricerca, pubblicata su JNeurosci e guidata da Dorit Kliemann e James Traer dell’Università dell’Iowa insieme ad altri collaboratori, suggerisce che guardare soltanto alla media possa nascondere aspetti importanti del disturbo dello spettro autistico. Questo elemento potrebbe aiutare a spiegare perché la condizione si manifesti in modi così diversi da persona a persona e un domani potrebbe favorire percorsi di supporto personalizzato.

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Il cervello davanti a un film

Per indagare queste differenze il gruppo ha lavorato su dati di neuroimaging raccolti in precedenza presso l’Indiana University e il Caltech. Le registrazioni documentavano l’attività del cervello di adulti con e senza autismo mentre guardavano film di generi molto lontani tra loro: animazione, azione, commedia romantica e thriller in stile Hitchcock.

La scelta non è casuale. Un film offre un flusso continuo di immagini, suoni e interazioni sociali che cambia di momento in momento. Rispetto ai classici compiti di laboratorio, piuttosto semplici, propone un intreccio di stimoli molto più vicino alla complessità della vita di tutti i giorni.

Sulla base di quei dati i ricercatori hanno addestrato un modello computazionale capace di collegare l’attività cerebrale ai diversi elementi delle pellicole. Si tratta di dettagli visivi e di suoni, ma anche di informazioni sociali più astratte come le relazioni tra i personaggi. Una volta completato l’addestramento il modello è riuscito a prevedere con precisione l’attività di diversi sistemi del cervello. Secondo Kliemann questo approccio è particolarmente utile per studiare le difficoltà sociali talvolta associate all’autismo perché “ha permesso di cercare risposte cerebrali solide a moltissimi aspetti dei contesti complessi e dinamici presenti nei film”.

Medie simili, individui molto diversi

Il risultato più inatteso è emerso dal confronto tra i due gruppi. In un primo momento le differenze sembravano minime. Facendo la media delle risposte di tutti i partecipanti, il modello prevedeva l’attività dei vari sistemi cerebrali in modo analogo sia per gli adulti autistici sia per quelli non autistici.

Il quadro è cambiato quando gli studiosi hanno misurato quanto ciascun partecipante si discostasse dagli altri membri del proprio gruppo. Le persone con autismo mostravano una variabilità nettamente superiore. In pratica le medie si somigliavano, ma le risposte dei singoli partecipanti autistici erano molto meno simili fra loro. Questa maggiore eterogeneità compariva in quasi tutti i sistemi analizzati e raggiungeva il picco nel cosiddetto cervello sociale, la rete di regioni coinvolte nell’elaborazione delle informazioni sociali e nella comprensione degli altri.

Cosa cambia per la ricerca sull’autismo

Molti degli approcci attuali per comprendere e trattare la condizione si basano proprio sul confronto tra misurazioni medie di gruppi di persone autistiche e non autistiche. Se però il modo in cui il cervello elabora le informazioni varia così tanto da individuo a individuo, quelle medie rischiano di oscurare alcune delle scoperte più significative.

“Siamo rimasti sorpresi dalla somiglianza delle medie di gruppo” ha spiegato Traer. “I risultati suggeriscono che dobbiamo concentrarci sui dettagli delle risposte cerebrali individuali. Come e perché differiscono?” Invece di cercare soltanto schemi comuni a tutte le persone autistiche, lo studio indica il valore di analizzare i singoli e di individuare sottogruppi più piccoli con caratteristiche simili.

Kliemann sottolinea che identificare questi sottogruppi potrebbe aiutare a costruire una comprensione più precisa dell’autismo e a sviluppare forme di sostegno su misura. Il prossimo passo per il team sarà capire come queste differenze nell’attività cerebrale si colleghino alle variazioni nei comportamenti legati alla condizione, stabilendo dove e quando emergono, che rapporto hanno con le caratteristiche individuali e quali fattori potrebbero spiegarle.

Fonte: TecnoAndroid