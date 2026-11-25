Con iOS 27 Apple rimette mano a un gesto che milioni di persone compiono quasi senza pensarci da quindici anni: l’apertura del Centro Notifiche su iPhone e iPad. Da quando la funzione è arrivata con iOS 5 nel 2011, lo spazio che raccoglie gli avvisi delle varie app in ordine cronologico si raggiungeva con uno scorrimento dal bordo superiore dello schermo. Ora, per chi decide di attivare la nuova Siri AI, le cose cambiano parecchio.

Il nuovo sistema operativo iOS 27 è disponibile dopo un’estate di versioni beta, durante le quali il comportamento è stato ritoccato leggermente tra la prima e la seconda release. La modifica però è rimasta ed è arrivata nella versione definitiva. E abituarsi richiede tempo.

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Siri AI si prende quasi tutto il bordo superiore

Va chiarito subito un punto. Con le impostazioni predefinite, su iOS 27 e iPadOS 27 l’accesso al Centro Notifiche funziona esattamente come prima. La differenza scatta nel momento in cui viene abilitata Siri AI, che ridefinisce uno dei gesti più usati in assoluto su entrambi i dispositivi.

Tra i tanti modi per richiamare il nuovo assistente c’è infatti lo scorrimento verso il basso partendo dal centro del bordo superiore del display. Proprio quel movimento che fino a ieri apriva le notifiche. Per consultare gli avvisi bisogna adesso partire dall’angolo in alto a sinistra, e non a caso le notifiche in arrivo compaiono con un’animazione che nasce proprio da quel punto. Un modo per indirizzare l’occhio verso un’area decisamente più piccola di prima.

La scelta racconta bene le priorità di Apple, che con il nuovo aggiornamento punta moltissimo sull’accesso rapido all’assistente, tanto da dedicare la maggior parte della fascia alta dello schermo alla nuova esperienza di Siri. L’ultima volta che Cupertino aveva toccato questo tipo di gesti risale a iPhone X, quando il Centro di Controllo era passato dallo scorrimento verso l’alto dal fondo dello schermo a uno scorrimento verso il basso dall’angolo in alto a destra. Un’impostazione poi uniformata su tutti i dispositivi.

Le notifiche finiscono nell’angolo in alto a sinistra

Stavolta tocca al Centro Notifiche essere relegato in un angolo. Con la prima beta di iPadOS 27 la situazione era particolarmente evidente su iPad, perché quasi tutta la zona sopra le icone della schermata Home serviva a richiamare Siri AI. Anzi, l’area utile per aprire le notifiche si riduceva ulteriormente se veniva disattivata la visualizzazione di AM/PM o della data.

Con la seconda beta Apple ha sistemato le cose, creando due zone più regolari ai lati. Ciascuna occupa grosso modo lo spazio di due colonne di app, con il pannello delle notifiche a sinistra e il Centro di Controllo a destra. Tutto il resto è riservato all’assistente.

Dopo quindici anni di memoria muscolare serve un po’ di tempo per capire se il cambiamento valga davvero la pena o se andrebbe ripensato. Nel frattempo i primi riscontri sul nuovo sistema Siri AI sembrano in larga parte positivi, e anche sentir dire che Siri ora funziona bene sarà qualcosa a cui fare l’abitudine.

Dopo mesi di utilizzo la voglia di tornare al vecchio comportamento resta forte e un interruttore per disattivare la novità verrebbe probabilmente usato senza esitazione. Il problema è che non esiste nessuna opzione per impedire che lo scorrimento dal centro in alto richiami Siri. L’unica strada è costruire una nuova abitudine e imparare a evitare la parte centrale del bordo superiore.

Fonte: TecnoAndroid