Nvidia valuta la 3D RAM di TSMC per liberarsi da Samsung

Nvidia starebbe valutando una scelta piuttosto radicale per ridurre la propria dipendenza da Samsung e dagli altri grandi nomi della memoria, ovvero chiedere a TSMC di produrre per lei chip di 3D RAM. La carenza di memoria innescata dal boom dell’intelligenza artificiale è diventata uno dei problemi di approvvigionamento più seri dell’intero settore tecnologico. I prezzi sono schizzati verso l’alto e i produttori si aspettano che la situazione vada avanti almeno fino al 2028. Proprio Nvidia, che di questa crisi è stata uno dei motori principali, sembra non voler più restare legata a un mercato in mano a pochissime aziende.

Secondo un’indiscrezione, TSMC avrebbe già cominciato a tracciare i piani per realizzare 3D RAM su richiesta del colosso delle GPU. Il gigante taiwanese ha una sua tabella di marcia, certo, ma Nvidia è il cosiddetto cliente A e nella situazione attuale ha tutto il peso necessario per avanzare richieste del genere. Le voci, attribuite a due persone a conoscenza diretta della vicenda, non hanno però trovato una conferma indipendente.

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Il piano di TSMC e la mezza smentita

Stando al resoconto iniziale, TSMC potrebbe acquistare uno stabilimento e convertirlo in un impianto dedicato alla memoria, seguendo una strada già battuta da aziende come Micron, che però in questo campo è specializzata. A guidare il progetto sarebbe il vicepresidente che supervisiona il packaging avanzato del gruppo, un manager che in passato ha diretto le operazioni di Micron a Taiwan.

La storia ha preso una piega diversa appena un giorno dopo. Un portavoce di TSMC ha spiegato che l’azienda resta concentrata sulla fonderia di circuiti integrati e intende continuare a essere una fonderia di chip logici. Non si tratta comunque di un no esplicito al piano.

Per il produttore taiwanese, del resto, il tema non sarebbe del tutto inedito. La DRAM è la memoria che conserva i dati in modo temporaneo mentre il dispositivo è in funzione. Quella tradizionale dispone le celle su un unico strato orizzontale, mentre la 3D RAM le impila su più livelli per aumentare la capacità senza allargare la superficie. È una cosa diversa dalla HBM montata sulle GPU per l’intelligenza artificiale, che sovrappone interi chip di memoria e non le singole celle.

Dalla NVHBM alla produzione in casa

TSMC partecipa già in qualche modo alla filiera della HBM e nel 2024 si è alleata con la sudcoreana SK Hynix per sviluppare lo strato logico destinato a fare da base ai futuri chip HBM. La richiesta di Nvidia arriva inoltre poche settimane dopo un’altra domanda dello stesso tenore. L’azienda avrebbe chiesto a Samsung, SK Hynix e Micron di usare il processo a 3 nanometri di TSMC per lo strato base della NVHBM, cioè la HBM personalizzata secondo le sue specifiche.

Samsung, dopo una revisione interna, avrebbe accettato di spostare in TSMC la produzione dello strato base della NVHBM, mantenendo però nei propri stabilimenti la HBM standard destinata agli altri clienti. Nvidia punta evidentemente ad avere tutto per sé e il passo successivo sarebbe proprio fabbricarsi la memoria, appoggiandosi a un partner con cui il rapporto è strettissimo.

Che si tratti solo di un’indiscrezione o di un progetto concreto, la crisi delle forniture di memoria è sotto gli occhi di tutti. I big dell’intelligenza artificiale, lanciati verso una crescita che sembra non avere limiti, hanno bisogno di quantità enormi di chip e né i produttori sudcoreani né l’americana Micron riescono a stare al passo. Tutti stanno ampliando gli impianti, ma realizzare nuove camere bianche e aumentare la produzione di DRAM richiede tempi lunghi e processi complessi. Non basta accendere più macchinari, anche perché quanto doveva essere venduto nei prossimi anni risulta già venduto. La domanda è fortissima e l’industria dell’IA si scontra con un limite preciso, cioè il fatto che appena tre aziende controllino l’intero mercato, proprio mentre l’arrivo dell’era agentica promette di richiedere ancora più memoria.

Fonte: TecnoAndroid