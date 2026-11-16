Cosa c’è dentro Creator Studio e quanto costa

Con Apple Creator Studio arriva il primo vero conto da pagare per l’intelligenza artificiale firmata Cupertino. Da ieri è possibile acquistare un Intelligence Usage Pack al prezzo di circa 45 euro, pensato per ampliare l’uso delle funzionalità AI dentro Logic Pro, una delle applicazioni comprese nella suite. Finora l’accesso agli strumenti intelligenti di iOS e degli altri sistemi operativi della Mela è stato gratuito, ma come tutte le aziende che stanno investendo miliardi in questo settore anche Apple non fa beneficenza e prima o poi l’investimento va recuperato. La strada scelta sembra proprio questa.

Come funzionano i limiti d’uso in Logic Pro

La suite è stata annunciata a gennaio e mette insieme tutte le applicazioni più conosciute dell’azienda californiana. Dentro Creator Studio trovano posto Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor, MainStage, Freeform, Keynote, Pages e Numbers. Un pacchetto piuttosto corposo che in Italia si paga con un abbonamento da 12,99 euro al mese oppure da 129,00 euro all’anno.

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La novità è saltata fuori quasi per caso. Dopo aver installato l’ultimo aggiornamento di Logic Pro, diversi utenti si sono accorti di un cambiamento legato proprio agli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Niente annunci in pompa magna quindi, ma una modifica che chi usa il software ogni giorno ha notato subito.

Secondo quanto spiegato da Apple nella pagina di supporto dedicata, l’assistente AI di Logic Pro prevede un tetto mensile. Una volta raggiunta la soglia, per continuare a sfruttarlo bisogna acquistare un Intelligence Usage Pack. I limiti d’uso sono visibili direttamente nella barra dei menu dell’applicazione, così da tenere sotto controllo quanto margine rimane prima di dover mettere mano al portafoglio.

C’è anche un dettaglio non da poco sulla durata. L’eventuale credito non consumato viene trasferito ai mesi successivi e non va perso alla fine del periodo, però ha comunque una data di scadenza fissata a 12 mesi dall’acquisto. Chi compra un pacchetto e lo usa con parsimonia ha quindi un anno intero per sfruttarlo.

Gli aggiornamenti per le altre applicazioni di Apple Creator Studio sono attesi entro la fine del mese. È molto probabile che a quel punto i pacchetti diventino acquistabili per l’intera suite, anche se all’inizio la disponibilità sarà limitata a pochi mercati, cioè Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. L’Italia per ora non compare nell’elenco.

Perché Apple chiede di pagare e cosa succederà con Siri

Il motivo dietro questa scelta è abbastanza concreto. Le funzionalità AI incluse nelle app della suite si appoggiano ai modelli di OpenAI e Google accessibili tramite cloud, e ogni richiesta ha un costo. Con questi pacchetti a pagamento Apple punta a coprire almeno una parte di quella spesa, invece di assorbirla interamente.

E la faccenda non riguarderà soltanto i professionisti della musica o del montaggio video. All’inizio di settembre l’azienda di Cupertino aveva già fatto sapere che in futuro i limiti d’uso arriveranno anche per Siri AI e per Apple Intelligence. Anche in quel caso, per superare le soglie previste, sarà necessario pagare una commissione.

Fonte: TecnoAndroid