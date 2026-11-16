Black Friday, il Garante privacy contro siti falsi e finti pacchi

Con il Black Friday ormai alle porte, il Garante per la protezione dei dati personali ha messo nero su bianco un vademecum per chi si prepara a fare acquisti online senza finire nella rete dei truffatori. Il primo consiglio riguarda le offerte troppo allettanti. Sconti straordinari che chiedono di cliccare su un link, inserire dati personali o bancari oppure compilare sondaggi e questionari meritano più di un sospetto. Lo stesso vale per gli annunci sui social network e per quei siti che propongono prodotti a prezzi incredibilmente bassi.

Dietro queste promozioni possono infatti muoversi malintenzionati che, tramite email, sms o messaggi, puntano a sottrarre informazioni personali e bancarie, a ottenere pagamenti fraudolenti o a convincere gli utenti a installare virus e altri programmi malevoli sui propri dispositivi. La regola suggerita dall’Autorità è semplice: fermarsi un attimo a riflettere, senza eseguire d’istinto ciò che viene richiesto.

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Siti falsi e finte notifiche di spedizione

Le truffe passano spesso da siti di shopping falsi creati ad hoc. Quando l’affidabilità di un negozio o di un venditore non convince, conviene prima di tutto controllare l’indirizzo nella barra del browser. Deve corrispondere al nome dell’azienda e non presentare lettere o caratteri insoliti, anche se a prima vista somiglia a quello autentico. Se l’offerta è arrivata via email, sms o social, meglio raggiungere il sito digitando direttamente l’indirizzo invece di cliccare sul collegamento ricevuto. Errori, anomalie grafiche e informazioni poco chiare sono campanelli d’allarme, ma il Garante avverte che anche un portale dall’aspetto professionale può nascondere una frode.

Tra le altre accortezze c’è quella di cercare online i canali di contatto dell’azienda, come telefono, email o chat, e di usarli in caso di dubbi. Utile anche raccogliere informazioni e recensioni sul venditore attraverso motori di ricerca o strumenti di intelligenza artificiale, consultando più fonti e ricordando che pure le recensioni possono essere false.

Durante il periodo del Black Friday cresce poi un pericolo ben preciso, quello delle false notifiche di spedizione. Sono messaggi che annunciano l’aggiornamento di un ordine, un problema con la consegna o la necessità di ritirare un pacco, e risultano ingannevoli perfino quando si sta davvero aspettando un acquisto. La raccomandazione è di non fornire dati, non aprire link sospetti e non installare software presentati come indispensabili per completare la consegna. Per capire se l’avviso è autentico basta consultare il sito o l’app ufficiale del venditore o del corriere, senza passare dai collegamenti contenuti nel messaggio.

Pagamenti, vecchi dispositivi e aggiornamenti

Sul fronte dei pagamenti online l’Autorità suggerisce carte prepagate o altri sistemi che evitano di condividere i dati bancari con il venditore. Attivare gli alert sul conto corrente o sulla carta di credito permette inoltre di conoscere in tempo reale ogni transazione e di individuare subito addebiti non autorizzati, così da contattare rapidamente la banca o il gestore della carta. Il sito dovrebbe usare una connessione cifrata, riconoscibile dall’indirizzo che inizia con https e dal simbolo del lucchetto, anche se questo dettaglio da solo non garantisce l’affidabilità del venditore. Se il browser segnala un sito pericoloso o una connessione non sicura, è meglio interrompere la navigazione e non inserire alcun dato.

C’è poi il capitolo dei vecchi dispositivi. Uno smartphone, un computer o un tablet sostituiti possono ancora custodire fotografie, documenti, messaggi, password e dati bancari. Prima di venderli, regalarli, darli in permuta o smaltirli è consigliabile fare un backup dei contenuti da conservare, controllare che non restino memorizzate credenziali di accesso, rimuovere SIM e schede di memoria e poi formattare o ripristinare la configurazione iniziale. Spostare i file nel cestino, infatti, non basta a eliminarli. Se il dispositivo è guasto e non si riesce ad accedervi, la strada indicata è rivolgersi a un professionista.

Resta infine la prevenzione quotidiana. Installare senza ritardi gli aggiornamenti di sicurezza per smartphone, pc e altri dispositivi aiuta a correggere vulnerabilità e a ridurre il rischio di attacchi e accessi non autorizzati. Per proteggere posta elettronica, social e app il Garante raccomanda di attivare l’autenticazione a due fattori, che oltre alla password richiede un ulteriore elemento di verifica, come un codice ricevuto via sms o email, generato da un’app oppure una conferma tramite l’applicazione del servizio. Così, anche conoscendo la password, per i malintenzionati diventa molto più difficile entrare negli account.

Fonte: TecnoAndroid