Windows, il comando che libera 10 GB pulendo la cartella WinSxS

Quando il disco principale comincia a riempirsi, esiste un comando di Windows in grado di liberare 10 GB di spazio, e a volte anche di più, senza installare alcun programma esterno. Il motivo dell’ingombro, in molti casi, ha un nome preciso: la cartella WinSxS. Settimana dopo settimana questa directory tende a crescere in silenzio fino a occupare 10 GB, 12 GB o addirittura oltre 20 GB nella partizione di sistema, quasi sempre senza che nessuno se ne renda conto.

Davanti al classico avviso di spazio su disco insufficiente, la prima reazione è andare a caccia delle cartelle che divorano più gigabyte. Ed è proprio scavando a fondo nell’unità dove risiede il sistema operativo che spesso salta fuori questa sorpresa, un archivio che continua ad allargarsi aggiornamento dopo aggiornamento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cos’è WinSxS e perché diventa così pesante

Per capire come intervenire conviene sapere a cosa serve davvero. WinSxS funziona come un magazzino interno dei componenti di Microsoft. Il suo compito principale è conservare versioni parallele di diversi file essenziali e delle librerie DLL, così da evitare conflitti di compatibilità e permettere di recuperare le versioni precedenti dopo ogni aggiornamento. Una funzione utile, quindi, che però ha un prezzo in termini di memoria occupata.

Windows prevede già un’operazione automatica di pulizia chiamata StartComponentCleanup. Il problema è che non entra in azione prima che siano trascorsi 30 giorni interi da un aggiornamento. Chi ha bisogno di spazio con urgenza, però, non è costretto ad aspettare un mese intero, perché la stessa procedura può essere avviata manualmente.

Come scoprire quanto occupa davvero

Qui entra in gioco un dettaglio tecnico che trae in inganno parecchi utenti. Molti dei file presenti dentro WinSxS sono collegati alla cartella System32, e questo fa sì che le normali proprietà di Esplora file mostrino un calcolo distorto dello spazio effettivamente utilizzato. Il numero che compare cliccando col tasto destro, insomma, non è affidabile.

Per togliersi ogni dubbio e verificare con esattezza quanta memoria si può recuperare, basta aprire PowerShell oppure il Prompt dei comandi con i permessi di amministratore e digitare questa riga:

DISM /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

A quel punto il sistema avvia l’analisi dell’archivio dei componenti e restituisce le dimensioni reali occupate sul disco. Nello stesso resoconto indica anche se è consigliabile procedere con una pulizia, un’informazione preziosa per decidere se vale la pena andare avanti.

La pulizia vera e propria con DISM

Se lo strumento conferma la presenza di pacchetti superflui da eliminare, il passaggio successivo consiste nell’eseguire un secondo comando DISM:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

Con questa istruzione vengono cancellate le versioni obsolete conservando soltanto i file dell’aggiornamento più recente. In questo modo resta comunque una copia di sicurezza nel caso servisse annullare qualche modifica, e la pulizia avviene senza rischi per la stabilità del sistema.

Esiste poi una variante più drastica, che aggiunge il parametro ResetBase in coda alla stringa:

DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase

Questa opzione esegue una pulizia ancora più profonda dell’intero storico degli aggiornamenti di Windows. Non è però una scelta consigliata, perché elimina la possibilità di disinstallare le patch cumulative applicate fino a quel momento. Se un aggiornamento dovesse creare problemi, insomma, non ci sarebbe più modo di tornare indietro.

Per chi avesse ancora bisogno di recuperare qualche gigabyte su un SSD dalla capienza limitata, il sistema offre altre regolazioni tradizionali che possono dare una mano, come disattivare l’ibernazione oppure ridurre lo spazio dedicato ai punti di ripristino.

Fonte: TecnoAndroid