iPhone 20 Pro, schermo curvo su 4 lati ma con la Dynamic Island

Il grande restyling che Apple starebbe preparando per i vent’anni di iPhone potrebbe non includere lo schermo completamente privo di fori tanto atteso dagli appassionati. Secondo una nuova indiscrezione, iPhone 20 Pro conserverà infatti la Dynamic Island, e questo significa che il sogno di un display senza alcuna interruzione rischia di rimanere tale ancora per un po’. Una notizia che ridimensiona in parte le aspettative su un modello che, almeno sulla carta, dovrebbe segnare una svolta importante nel design della gamma.

Stando alle voci circolate negli ultimi mesi, la casa di Cupertino avrebbe in cantiere un cambiamento estetico significativo per i suoi modelli Pro del prossimo anno, pensati proprio per celebrare il ventesimo anniversario dello smartphone più famoso dell’azienda. L’ultimo aggiornamento sul tema arriva da Digital Chat Station, leaker molto seguito su Weibo, che in questi giorni ha condiviso diverse informazioni sulla futura line up di Apple.

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Le anticipazioni sui modelli in arrivo a inizio 2027

Nel suo primo intervento il leaker si era concentrato su tre dispositivi attesi nei primi mesi del 2027. Si tratta di iPhone 18e, iPhone 18 e iPhone Air 2, ovvero i modelli che dovrebbero affiancare o anticipare l’arrivo della fascia più alta del catalogo. L’attenzione principale era rivolta soprattutto a iPhone 18, che secondo le previsioni dovrebbe ricevere due miglioramenti ispirati direttamente alle versioni Pro, un dettaglio che lascia intendere come Apple voglia avvicinare il modello base a quelli più costosi.

La parte più interessante però è arrivata in un secondo momento. Rispondendo alla domanda di un altro utente sulla stessa piattaforma, Digital Chat Station ha affrontato una questione chiave legata al design dei nuovi iPhone Pro previsti per l’autunno del 2027. E la risposta non è esattamente quella che molti speravano di leggere.

Uno schermo curvo su quattro lati, ma con i fori

Le indiscrezioni parlano da tempo di un display curvo su quattro lati, capace di avvolgere i bordi del dispositivo per offrire un aspetto praticamente privo di cornici. Un’idea ambiziosa, che punta a far sembrare lo smartphone quasi un’unica lastra di vetro e che rappresenterebbe uno dei cambiamenti più evidenti mai visti sugli iPhone degli ultimi anni.

Le prime voci si erano spinte anche oltre, ipotizzando l’abbandono della Dynamic Island in favore di uno schermo interamente in vetro senza alcun foro. Secondo il leaker cinese, però, le cose non andranno così. Alla domanda se il futuro iPhone 20 Pro Max avrà ancora la Dynamic Island oppure un pannello senza aperture, Digital Chat Station ha confermato che sul display resteranno i fori. Di conseguenza, la caratteristica isola nella parte alta dello schermo non sparirà.

Non è ancora chiaro se le dimensioni della Dynamic Island saranno identiche a quelle di iPhone 18 Pro. Visto che il dispositivo dovrebbe comunque integrare il Face ID, con tutti i sensori necessari per il riconoscimento facciale, l’ipotesi che le misure restino le stesse appare però molto probabile.

Fonte: TecnoAndroid