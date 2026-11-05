Apple Watch Series 12 e Ultra 4 riconoscono le canzoni da soli

Riconoscere una canzone che passa alla radio, in un locale o dentro un negozio non obbliga più a tirare fuori lo smartphone dalla tasca. Con Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4 l’identificazione dei brani diventa infatti automatica, grazie all’integrazione con Shazam e a una funzione chiamata Music Recognition che lavora direttamente dal polso. Un dettaglio piccolo solo in apparenza, perché tocca un’abitudine che molte persone ripetono più volte al giorno.

Chiunque abbia provato almeno una volta a identificare un pezzo sa bene come vanno le cose. Si sente un ritornello familiare, si cerca il telefono, si apre l’app giusta e nel frattempo la canzone magari è già finita. Ecco, il senso della novità sta tutto qui. Sui nuovi smartwatch di Apple quel passaggio manuale viene in buona parte eliminato e il riconoscimento avviene in modo molto più immediato.

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Come funziona il riconoscimento automatico delle canzoni

Il cuore del sistema è Shazam, il servizio che da anni rappresenta un punto di riferimento quando si tratta di dare un nome a un brano ascoltato per caso. La differenza rispetto al passato è che su Apple Watch Series 12 e su Apple Watch Ultra 4 non serve più avviare tutto a mano. L’orologio è in grado di riconoscere da solo la musica che suona nell’ambiente circostante, senza costringere a interrompere quello che si sta facendo.

Pensiamo a qualche situazione concreta. Una corsa al parco con le cuffie tolte, un aperitivo con il sottofondo musicale, un viaggio in auto con la radio accesa. In tutti questi casi avere il riconoscimento musicale sempre a portata di polso significa non perdere il titolo di una traccia che ha colpito al primo ascolto. Ed è proprio questo il tipo di comodità su cui punta la funzione, pensata per inserirsi nella giornata in maniera quasi invisibile.

C’è poi un aspetto pratico da non sottovalutare. Lo smartwatch è un oggetto che si porta addosso praticamente sempre, molto più di quanto non accada con lo smartphone in certe occasioni. Spostare il riconoscimento delle canzoni sull’orologio rende il gesto più naturale e decisamente più rapido, soprattutto quando le mani sono occupate o il telefono è rimasto in borsa.

Come attivare Music Recognition sui nuovi Apple Watch

Per sfruttare questa possibilità occorre prima di tutto attivare Music Recognition, che è il nome con cui Apple identifica la funzione. Una volta abilitata, l’orologio si occupa del resto e il riconoscimento dei brani avviene in automatico, senza ulteriori passaggi da parte di chi lo indossa. L’operazione è pensata per essere semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha particolare dimestichezza con le impostazioni dei dispositivi indossabili.

Fonte: TecnoAndroid