iPhone Duo, Zoom e Microsoft aggiornano le app per il pieghevole

Le prime app ottimizzate per il pieghevole di Apple stanno arrivando, e a muoversi per prime sono due realtà molto note come Zoom e Microsoft. iPhone Duo accoglie infatti gli aggiornamenti di Zoom, Word, Excel, PowerPoint e OneNote, tutte rinnovate per sfruttare il grande display pieghevole del dispositivo. Una mossa che dice parecchio sull’interesse degli sviluppatori verso questo nuovo formato, ancora prima che il pubblico abbia avuto modo di prenderci davvero la mano.

Le applicazioni coinvolte non sono scelte a caso. Parliamo di strumenti che milioni di persone usano ogni giorno per lavorare, studiare o semplicemente restare in contatto con colleghi e amici. Portarli su uno schermo pieghevole con un’interfaccia pensata apposta significa dare a iPhone Duo una base solida di software da cui partire, cosa tutt’altro che scontata quando si lancia una categoria di prodotto nuova.

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Zoom e Microsoft puntano sullo spazio in più

Il punto di partenza è sempre lo stesso, cioè la superficie dello schermo. Un display ampio come quello di iPhone Duo cambia il modo in cui un’app può organizzare i contenuti, e questo vale per una videochiamata come per un foglio di calcolo. Le app nate per uno smartphone tradizionale, se semplicemente allargate, rischiano di sprecare spazio o di risultare scomode. Per questo un aggiornamento dedicato fa la differenza.

Nel caso di Zoom il vantaggio è piuttosto intuitivo. Le riunioni online vivono di finestre, volti, condivisioni e chat, e avere più superficie a disposizione rende tutto meno compresso. Chi passa buona parte della giornata in call sa bene quanto conti vedere bene i partecipanti senza dover rinunciare al resto. La piattaforma ha quindi scelto di adattarsi al nuovo formato, allineandosi a quanto fatto in parallelo da Microsoft.

Ed è proprio la suite Microsoft a dare il peso maggiore a questa ondata di aggiornamenti. Il colosso di Redmond ha messo mano a quattro delle sue applicazioni più diffuse, segno che considera il pieghevole di Apple un terreno su cui vale la pena investire fin da subito.

Word, Excel, PowerPoint e OneNote su iPhone Duo

Ognuna delle quattro app ha un ruolo preciso. Word è lo strumento per scrivere e modificare documenti, Excel serve a gestire tabelle e numeri, PowerPoint si occupa delle presentazioni e OneNote è il blocco appunti digitale per raccogliere idee e note. Su uno smartphone classico lavorarci è possibile ma spesso poco comodo, soprattutto quando i contenuti diventano corposi o quando serve una visione d’insieme.

Con il grande schermo pieghevole le cose cambiano parecchio. Un documento lungo si legge meglio, una tabella con molte colonne diventa più gestibile e le slide si possono controllare con maggiore precisione. Anche prendere appunti risulta più naturale quando la superficie si avvicina a quella di un piccolo tablet. È qui che iPhone Duo prova a mostrare il suo potenziale, trasformandosi da telefono a strumento di produttività vero e proprio. L’arrivo contemporaneo di queste app dà l’idea di un ecosistema che inizia a prendere forma attorno al nuovo dispositivo. Avere fin dall’inizio programmi come Word, Excel, PowerPoint e OneNote ottimizzati per il formato pieghevole rappresenta un buon biglietto da visita, soprattutto per chi guarda a iPhone Duo con un occhio al lavoro. A questi si aggiunge Zoom, che completa il quadro con le videoconferenze. Gli aggiornamenti riguardano quindi cinque applicazioni in tutto, tutte rinnovate per sfruttare il display pieghevole di iPhone Duo.

Fonte: TecnoAndroid