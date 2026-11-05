Android, un solo SMS può bloccare anche le chiamate di emergenza

Su Android basta un singolo SMS per mettere in difficoltà lo smartphone. Una vulnerabilità scoperta nel sistema che gestisce la telefonia permette infatti di interrompere le chiamate, comprese quelle di emergenza, e di provocare crash ripetuti del dispositivo. Esiste una patch per le versioni più recenti del sistema operativo, ma non tutti gli utenti potranno contare su questa correzione. Chi utilizza un telefono datato e ormai privo di supporto resta di fatto esposto al problema, senza una soluzione ufficiale all’orizzonte.

Cosa succede quando arriva il messaggio

Il punto delicato di questa falla di sicurezza sta proprio nel componente coinvolto. Non si tratta di un’app secondaria o di una funzione accessoria, ma del cuore delle comunicazioni dello smartphone, cioè la parte del software che si occupa di chiamate e messaggi. Quando un componente del genere smette di funzionare correttamente, le conseguenze vanno ben oltre il semplice fastidio.

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Il primo effetto descritto è l’interruzione delle chiamate. Il telefono, in pratica, non riesce più a svolgere la sua funzione più basilare. Ed è un aspetto che preoccupa parecchio, perché tra le telefonate che possono saltare ci sono anche quelle verso i numeri di emergenza. In una situazione critica, ritrovarsi con un dispositivo incapace di contattare i soccorsi è uno scenario tutt’altro che trascurabile.

Il secondo effetto riguarda la stabilità generale. Il crash del sistema non sarebbe un episodio isolato ma potrebbe ripetersi, rendendo lo smartphone instabile e difficile da usare. Il tutto, va ricordato, innescato da un solo messaggio di testo, che è uno dei canali più semplici e diffusi per raggiungere qualsiasi numero di telefono.

La patch per Android 14 e il nodo dei vecchi dispositivi

Sul fronte delle contromisure la situazione è divisa in due. Per Android 14 e per le versioni successive è disponibile una patch che corregge il difetto. Chi possiede uno smartphone aggiornato a queste release, o che può ricevere gli aggiornamenti, ha quindi a disposizione la protezione necessaria per chiudere la porta a questo tipo di attacco.

Diverso il discorso per i dispositivi più vecchi. I modelli che non ricevono più supporto restano scoperti, perché la correzione non arriverà su di loro. È uno dei limiti strutturali dell’ecosistema Android, dove la sicurezza di un telefono dipende in larga parte dalla possibilità di ricevere gli aggiornamenti software. Quando quel flusso si interrompe, anche una vulnerabilità nota e già corretta altrove continua a rappresentare un rischio concreto.

Per gli utenti questo si traduce in una distinzione piuttosto netta. Da una parte ci sono gli smartphone con sistema operativo recente e supporto attivo, che possono essere messi in sicurezza installando la patch. Dall’altra ci sono i modelli rimasti indietro, ancora perfettamente funzionanti nell’uso quotidiano ma ormai fuori dal ciclo degli aggiornamenti di sicurezza. Proprio questi ultimi restano esposti alla falla che, attraverso un semplice SMS, può bloccare le chiamate e mandare in crash il sistema di telefonia.

Fonte: TecnoAndroid