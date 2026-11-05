Xbox Cloud Gaming su TV: arrivano smartphone e Nano Controller

Microsoft amplia le possibilità di gioco in streaming sui televisori e porta su Xbox Cloud Gaming due nuovi metodi di controllo pensati per chi preferisce giocare dal divano, direttamente davanti alla TV. Da una parte c’è lo smartphone, che si trasforma in un pad virtuale, dall’altra arriva il nuovo Xbox Nano Controller, una versione più compatta del classico controller progettata appositamente per il gioco in cloud.

Le due novità non sostituiscono nulla ma si aggiungono alle soluzioni già disponibili, cioè il tradizionale Xbox Controller e tutti i dispositivi compatibili. Il risultato è un ventaglio di scelte più ampio per accedere ai titoli in streaming, con la piattaforma che continua a evolversi passo dopo passo e a cercare nuovi modi per rendere l’esperienza più flessibile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

C’è però un dettaglio da tenere presente prima di lanciarsi. Entrambi i sistemi si trovano ancora in fase di anteprima e quindi non rappresentano un’implementazione completa e definitiva. Per provarli serve una TV compatibile e bisogna attivare le cosiddette funzionalità in preview, un’opzione che si trova nelle impostazioni dell’app Xbox installata sul televisore, all’interno della sezione dedicata all’account. Basta questo passaggio per sbloccare le nuove modalità di controllo.

Lo smartphone diventa un controller per la TV

Credits: TecnoAndroid

Il primo sistema punta su un oggetto che praticamente tutti hanno sempre in tasca. Il telefono può essere usato come controller sia con Android sia con iOS, a patto di collegarsi a una delle smart TV supportate. Tra i marchi compatibili figurano alcuni modelli di LG, Samsung e Amazon, insieme ad altri televisori, sempre con le funzionalità in preview attivate.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Sul display del telefono compaiono dei controlli tattili che ricalcano quelli classici già visti da chi gioca a Xbox Cloud Gaming direttamente da smartphone. La differenza sta tutta nella destinazione: il gioco non gira sullo schermo del telefono ma sulla TV, mentre il dispositivo mobile si limita a fare da telecomando per l’azione. Una soluzione comoda per chi vuole provare un titolo al volo senza avere un pad fisico a portata di mano.

Xbox Nano Controller e il vantaggio della bassa latenza

Il secondo metodo è decisamente più comodo e ruota attorno al nuovo Xbox Nano Controller. Si tratta di un modello ridotto del controller Xbox, studiato appositamente per il servizio di streaming, che viene ora introdotto come metodo di controllo ufficiale per il cloud gaming di Microsoft sui televisori.

Oltre alla praticità, il punto forte di questo accessorio riguarda la latenza. Il Nano Controller infatti non si collega alla TV tramite Bluetooth come avviene di solito con i pad tradizionali, ma si connette direttamente in WiFi alla piattaforma Xbox Cloud Gaming. Saltando il passaggio intermedio attraverso il televisore, il dispositivo riesce a ridurre in modo sensibile l’input lag, cioè quel ritardo tra la pressione di un tasto e la risposta a schermo che nel gioco in streaming pesa parecchio, soprattutto nei titoli più frenetici.

Anche in questo caso, però, si parla di una funzione ancora in anteprima. Non è la versione definitiva e servirà un po’ di tempo perché venga ottimizzata del tutto. Al momento, inoltre, il supporto al Nano Controller su Xbox Cloud Gaming è limitato soltanto ad alcune TV compatibili.

Fonte: TecnoAndroid