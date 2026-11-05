American Express su Google Wallet: in Italia ora si può pagare

Sul finire del 2026, quando ormai quasi nessuno ci contava più, è arrivata la novità che molti possessori di carte American Express aspettavano da tempo: in Italia le carte Amex sono finalmente compatibili con Google Wallet. Detta così sembra una di quelle notizie che in condizioni normali passerebbero quasi inosservate. Il punto è che il rapporto tra Amex e i pagamenti da smartphone, almeno nel nostro Paese, normale non lo è mai stato davvero.

Per rendersi conto di quanto pesi questo passo basta guardarsi intorno. Qualunque carta emessa da qualunque banca, persino dall’istituto più sconosciuto, poteva già da anni essere caricata nel portafoglio digitale di Google e usata per pagare semplicemente avvicinando il telefono al POS. Qualunque carta, appunto, con un’unica eccezione piuttosto ingombrante: quelle di American Express Italia. Una mancanza che per molto tempo ha costretto i clienti del circuito a tirare fuori la tessera fisica anche quando avrebbero preferito usare il telefono.

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Un problema che riguardava solo Android

Va precisato che la questione toccava esclusivamente il mondo Android. Chi utilizza un iPhone non si è mai dovuto porre il problema, perché Apple Pay supporta Amex da parecchio tempo e pagare con il telefono o con Apple Watch è già un gesto quotidiano, quasi automatico. Per chi invece aveva in tasca uno smartphone con il sistema operativo di Google e una carta Amex italiana, quella stessa operazione banalissima era del tutto preclusa. Stessa carta e stesso negozio, ma un risultato completamente diverso a seconda del dispositivo.

Adesso le cose sono cambiate, almeno a giudicare dalle prime segnalazioni arrivate dagli utenti. L’attivazione risulta già disponibile, anche se non è ancora chiaro se valga per ogni tipologia di carta emessa dal circuito e se funzioni fin da subito pure sugli smartwatch compatibili con Wear OS. Su questi due aspetti servirà qualche conferma in più.

Come aggiungere la carta Amex a Google Wallet

La procedura è quella standard e non presenta particolari complicazioni. Basta aprire Google Wallet sul proprio smartphone Android, toccare il simbolo + nella parte bassa dello schermo e selezionare la voce dedicata alle carte di pagamento. A quel punto si inseriscono i dati della propria American Express e si segue il percorso di verifica richiesto. Una volta completato il tutto, il telefono diventa a tutti gli effetti uno strumento per i pagamenti contactless nei negozi che accettano Amex.

C’è però un dettaglio che vale la pena tenere a mente, per quanto possa sembrare scontato. L’app di Google non ha il potere di convincere un POS che rifiuta Amex ad accettarla. Se un esercente non prende già la carta fisica, non accetterà nemmeno la sua versione digitale salvata nel portafoglio dello smartphone. Il limite dipende dal negozio e non dal telefono.

Fonte: TecnoAndroid