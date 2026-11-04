Mason Thames sarà Robin in Dynamic Duo, Safran: era ossessionato

Adesso è ufficiale. Mason Thames presterà la voce a Dick Grayson, il primo e più celebre Robin, in Dynamic Duo, il nuovo film d’animazione targato DC. Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma ora la conferma arriva direttamente dai piani alti di DC Studios, e a darla è stato uno dei due amministratori delegati, Peter Safran, che non ha risparmiato parole di entusiasmo per il giovane attore.

Per chi non lo avesse ancora inquadrato, Mason Thames è noto soprattutto per The Black Phone e per la versione con attori in carne e ossa di Dragon Trainer. Una carriera ancora giovane ma già segnata da titoli piuttosto visibili, e ora arriva anche l’ingresso nell’universo dei supereroi di Gotham, seppure in forma animata.

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Mason Thames sarà Robin in Dynamic: un fan prima ancora che un attore

A colpire, nelle parole di Safran, è soprattutto il racconto di quanto Thames desiderasse questo ruolo. “Parliamo sempre del fatto che vogliamo volontari e non reclute nel DCU, all’interno di DC Studios, e Mason ha sempre voluto essere Dick Grayson. È proprio così” ha spiegato il dirigente. Poi ha aggiunto che l’attore si è presentato al provino e lo ha affrontato in modo straordinario, dimostrandosi fantastico. “È un giovane attore meraviglioso, ma quanto lo voleva. Ne era semplicemente ossessionato.”

C’è anche un aneddoto che rende bene l’idea. Quando Thames è passato dagli uffici DC era accompagnato dal padre e, davanti al ricco archivio custodito dallo studio, voleva fotografare tutto e farsi fotografare con qualsiasi cosa. “È un fan” ha tagliato corto Safran. Una passione genuina, insomma, che a quanto pare ha pesato parecchio nella scelta.

Il cast di Dynamic Duo e la storia dei due Robin

Secondo quanto emerso nelle settimane scorse, accanto a Thames dovrebbe esserci Logan Kim, già visto in Ghostbusters: Afterlife, chiamato a dare voce a Jason Todd, il secondo ragazzo a indossare il mantello di Robin. Va detto però che per ora Safran ha confermato soltanto il nome di Mason Thames, quindi sul resto del cast mancano ancora comunicazioni ufficiali. Tra le indiscrezioni figura anche Steve Buscemi, che sarebbe stato scelto per il ruolo di Red Hood Two.

La trama ruoterà attorno alle origini di entrambi i Robin, raccontati come due amici alle prese con i propri sogni e con visioni diverse del futuro. Un punto di partenza interessante, perché mette al centro il rapporto tra due personaggi che i lettori dei fumetti conoscono bene ma che raramente hanno avuto uno spazio tutto loro sul grande schermo.

Un dettaglio importante riguarda la continuità. Dynamic Duo non fa parte del canone del DCU, l’universo cinematografico condiviso che DC Studios sta costruendo. Questo significa che il casting di Thames non ha nulla a che vedere con il Robin che vedremo nei film principali, e che per il DCU non è stato ancora scelto né un interprete per il giovane aiutante né, a dirla tutta, uno per Batman.

Sul fronte produttivo il progetto è affidato a 6th & Idaho, la casa di produzione di Matt Reeves, il regista di The Batman. La regia è firmata da Arthur Mintz, mentre la sceneggiatura porta la firma di Matthew Aldrich. Una squadra che, almeno sulla carta, lega il progetto a uno dei nomi più apprezzati del recente cinema dedicato al Cavaliere Oscuro.

L’uscita di Dynamic Duo nelle sale è fissata per il 22 settembre 2028.

Fonte: TecnoAndroid