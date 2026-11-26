Lo sblocco con il volto di iPhone Duo ha superato il primo vero banco di prova quotidiano, e il giudizio di Mark Gurman è nel complesso positivo. Il giornalista lo utilizza sul proprio pieghevole da quando è uscita la seconda beta di iOS 27.3 e racconta un’esperienza convincente, a patto però che la fotocamera inquadri bene il viso e che ci sia abbastanza luce. Proprio qui si gioca la distanza più netta rispetto a Face ID.

Per Gurman si tratta anche di una piccola soddisfazione personale. Ancora prima che HomeView venisse presentato e che iPhone Duo arrivasse nei negozi, aveva anticipato che Apple stava sviluppando un riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale per il suo dispositivo dedicato alla casa, privo dell’hardware di Face ID che misura la profondità. L’ipotesi era che lo stesso approccio potesse approdare anche sul pieghevole. Con iOS 27.3, atteso a dicembre, è andata esattamente così, e Apple prova in questo modo a rispondere a una delle critiche più frequenti rivolte a un telefono che in Italia parte da 2.369 euro. Quella è la cifra della versione da 256 GB, mentre il modello da 512 GB costa 2.619 euro, quello da 1 TB 3.119 euro e la configurazione da 2 TB arriva a 3.869 euro.

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Quando cala il buio serve ancora il Touch ID

Il limite più evidente si manifesta la sera. In una camera da letto al buio, magari con la luminosità dello schermo abbassata per non svegliare chi dorme, lo sblocco con il volto semplicemente non risponde e bisogna ripiegare sul Touch ID o sul codice. Face ID riconosce il viso anche nell’oscurità più totale grazie alla fotocamera a infrarossi e al proiettore di punti, mentre la soluzione scelta per iPhone Duo si affida alla normale fotocamera dello schermo esterno.

Chi possiede un Apple Watch avverte un po’ meno la novità, visto che il Duo può già essere sbloccato con l’orologio scorrendo verso l’alto sulla schermata di blocco, senza passare dal sensore di impronte. Il riconoscimento del volto aggiunge comunque una comodità in più, perché mostra le anteprime delle notifiche non appena si guarda il display.

I limiti della funzione e i piani di Apple per i prossimi modelli

Gurman conferma anche le restrizioni già note. La funzione serve unicamente a superare la schermata di blocco e opera solo a telefono chiuso, sfruttando la fotocamera esterna. Una volta aperto il dispositivo tornano necessari Touch ID o codice. Non è possibile usarla per autorizzare i pagamenti con Apple Pay, per accedere alle password salvate, per autenticarsi nelle app bancarie o per aprire le applicazioni per cui in iOS è stata impostata una protezione aggiuntiva. Dopo circa 45 minuti di inattività, poi, lo smartphone chiede di nuovo impronta o codice prima di riattivare lo sblocco facciale. In pratica è uno strumento pensato per la comodità di tutti i giorni, utile ma lontano dal livello di sicurezza garantito da Face ID.

Apple, del resto, sa bene che Face ID è la richiesta numero uno di chi usa iPhone Duo. I dipendenti dell’azienda utilizzano il pieghevole internamente da oltre un anno e ne conoscono i limiti attuali, e l’intenzione è di integrare l’hardware necessario entro le prossime due generazioni. Nel frattempo questa soluzione rende il Touch ID un po’ meno indispensabile, proprio mentre in molte parti del mondo comincia la stagione dei guanti, che con un sensore di impronte non vanno affatto d’accordo.

Gurman si spinge anche oltre. Ora che Apple ha dimostrato di saper portare sul Duo uno sblocco con il volto basato sulla fotocamera, il giornalista chiede che la stessa funzione arrivi il prima possibile anche sui Mac e sugli iPad sprovvisti di Face ID.

Fonte: TecnoAndroid