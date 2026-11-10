iPhone 18 punterebbe solo su eSIM e una batteria più grande

Tra gli smartphone Apple attesi nei prossimi mesi, iPhone 18 e iPhone 18e sono gli unici ancora assenti dalla nuova gamma, e le ultime indiscrezioni li descrivono più vicini di quanto si potesse immaginare. Non si parla soltanto di un lancio in contemporanea: secondo i rumor più recenti il modello base potrebbe montare una batteria sensibilmente più grande e rinunciare del tutto allo slot per la SIM fisica, puntando esclusivamente sulla eSIM. Una novità che, se confermata, segnerebbe un passaggio non da poco per chi utilizza ancora la classica schedina.

Il resto della famiglia è già sul mercato da tempo. iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max circolano ormai da qualche mese, e da qualche settimana sono stati raggiunti anche dal pieghevole iPhone Duo, il primo dispositivo di Apple con questo formato. Per le versioni più economiche invece l’attesa continua. Nessuna sorpresa, in realtà, perché le indiscrezioni avevano anticipato con largo margine questo cambio di strategia da parte dell’azienda di Cupertino: i modelli più costosi presentati nella consueta finestra autunnale, quelli più accessibili spostati più avanti nel calendario.

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Un debutto in coppia previsto a inizio 2027

La nuova impostazione divide di fatto la gamma in due momenti distinti. Da una parte i dispositivi di fascia alta, arrivati nei negozi secondo la tradizione, dall’altra i due telefoni pensati per un pubblico più ampio, il cui arrivo è stato fatto slittare a inizio 2027. Una data precisa ancora non c’è e Apple, come da abitudine, non ha confermato nulla. Il quadro che emerge dalle voci di corridoio però appare abbastanza chiaro: iPhone 18 e iPhone 18e arriveranno, e con ogni probabilità lo faranno insieme.

Il periodo di lancio, a quanto pare, non sarebbe l’unico elemento condiviso dai due modelli. Le indiscrezioni indicano infatti che lo smartphone standard e la variante “e” potrebbero avere in comune anche le dimensioni di batteria e schermo, un dettaglio che li renderebbe ancora più simili tra loro sul piano dell’hardware. Una scelta che avvicina parecchio i due prodotti e che contribuisce a spiegare perché Apple abbia deciso di presentarli nello stesso momento, separandoli dal resto della linea.

Batteria più capiente e addio allo slot per la SIM

Le informazioni più dettagliate riguardano proprio il modello base. A diffonderle è stato il noto leaker cinese Fixed Focus Digital, che su Weibo ha condiviso alcuni dati relativi a iPhone 18 standard, identificato internamente con il nome in codice Taycan. Stando a quanto riportato, il telefono dovrebbe integrare un accumulatore da 4.430 mAh. Un salto evidente rispetto ai 3.692 mAh di iPhone 17, con un incremento che si aggira intorno al 20%.

Un aumento di questa entità non arriverebbe però senza conseguenze. La crescita della capacità sarebbe infatti legata a una decisione destinata a pesare sulle abitudini di molti utenti, perché Apple potrebbe aver scelto di eliminare lo slot per la SIM fisica. In altre parole il nuovo iPhone 18 funzionerebbe soltanto con la eSIM, la scheda virtuale integrata nel dispositivo, e chi oggi inserisce ancora la tradizionale schedina dovrebbe passare alla versione digitale per utilizzare il telefono. Secondo il leaker, la maggiore autonomia promessa dalla batteria da 4.430 mAh andrebbe quindi di pari passo con l’abbandono definitivo del cassettino per la SIM.

Fonte: TecnoAndroid