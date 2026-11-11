Jensen Huang ammette la relazione con spia cinese, NVIDIA avvia un’indagine

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha confermato ai dipendenti di aver avuto una relazione extraconiugale e la vicenda ha spinto il consiglio di amministrazione dell’azienda californiana ad aprire un’indagine interna. Le voci circolavano già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma diretta del fondatore. Nel suo messaggio Huang non ha fatto il nome della donna, che secondo le ricostruzioni sarebbe Alice Huang, conosciuta anche come Huang Le, ex dirigente di Megaspeed. Si tratta di una società con sede a Singapore che avrebbe venduto in Cina i chip prodotti dal colosso americano. A rendere tutto più delicato c’è un sospetto pesante, perché l’intelligence statunitense ritiene che la donna sia in realtà una spia al servizio di Pechino.

Megaspeed, i chip di NVIDIA e i sospetti dell’intelligence

La storia ha radici che risalgono a più di un anno fa, quando sono stati resi pubblici i frequenti incontri tra il numero uno di NVIDIA e la manager. Alice Huang lavorava per Megaspeed, realtà nata nel 2023 da una costola di 7Road, azienda cinese che può contare su investitori vicini al governo. Un dettaglio che da solo basterebbe ad accendere più di un campanello d’allarme.

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Megaspeed ha acquistato migliaia di chip dell’azienda di Santa Clara e proprio questi acquisti hanno attirato l’attenzione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Secondo quanto emerso a dicembre 2025 una parte dei processori sarebbe finita in data center situati in Malesia e Indonesia con clienti cinesi, mentre altri sarebbero stati spediti direttamente in Cina. Se confermato, uno scenario del genere configurerebbe una violazione delle regole americane sulle esportazioni di tecnologia. Gli apparati di sicurezza statunitensi avevano già ipotizzato l’esistenza di un legame sentimentale tra il CEO e l’ex dirigente. Non solo. Le agenzie avrebbero anche stabilito che Alice Huang opera in realtà per il Ministero della Sicurezza di Stato cinese, l’organismo che a Pechino si occupa di intelligence e controspionaggio.

Le scuse di Jensen Huang e il fronte politico a Washington

Nella serata dell’8 novembre Jensen Huang ha ammesso pubblicamente la relazione e ha chiesto scusa sia alla moglie sia ai dipendenti dell’azienda. Nella stessa comunicazione il manager ha confermato che il consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine sulla vicenda. Il comunicato però tiene a precisare un punto preciso, ovvero che non sarebbero stati compromessi né i segreti commerciali della società né la sicurezza nazionale.

Sul piano politico il CEO ha incassato il sostegno di Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti aveva già revocato le restrizioni sulle esportazioni di chip introdotte dalla precedente amministrazione e aveva dato il via libera alla vendita in Cina delle GPU H200. L’accordo prevede che il governo americano incassi il 25% dei guadagni ottenuti da queste vendite.

Non tutti a Washington la pensano allo stesso modo. Alcuni esponenti del Partito Repubblicano hanno chiesto che Huang si presenti al Congresso per un incontro e spieghi la situazione. Il quadro potrebbe complicarsi ulteriormente nelle prossime settimane, visto che dal 3 gennaio al Congresso ci sarà una maggioranza democratica e quasi certamente partirà un’indagine nei confronti di NVIDIA.

Fonte: TecnoAndroid