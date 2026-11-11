Apple HomeView, nel codice spuntano telecamera HomeKit e app IA

Apple HomeView arriverà nei negozi venerdì 13 novembre, ma ancora prima del debutto ufficiale spuntano indizi su due funzioni importanti che Apple non ha mai annunciato. Il codice del software lascia intravedere la possibilità di usare il dispositivo come telecamera di sicurezza e l’apertura alle app di intelligenza artificiale sviluppate da terze parti. Si tratta di novità che potrebbero ampliare parecchio il ruolo del prodotto all’interno della casa.

Per Cupertino la stagione dei lanci è stata piuttosto intensa e non si è ancora chiusa. Lo stesso giorno, accanto a HomeView, debutterà infatti anche il nuovo Apple TV 4K, a completare un’offerta che punta con decisione sull’ambiente domestico. Eppure, a pochi giorni dalla commercializzazione, le scoperte fatte tra le righe del codice hanno già svelato almeno in parte i piani futuri dell’azienda per questo dispositivo.

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HomeView potrebbe diventare una telecamera HomeKit

Il primo indizio arriva dal leaker pdfu, che ha individuato nel software HomeView 27.2 riferimenti molto concreti a una funzione di videosorveglianza. Non parliamo di semplici accenni sparsi qua e là. Nel sistema sono presenti vere e proprie stringhe di localizzazione legate alle impostazioni, con descrizioni del funzionamento e delle protezioni previste per la privacy. In pratica il dispositivo potrebbe presto fare anche da telecamera di sicurezza compatibile con HomeKit, affiancando questa capacità a tutto il resto.

Stando a quanto emerso, buona parte del lavoro necessario per l’integrazione con HomeKit Secure Video sarebbe già stata portata a termine. Apple però non ha comunicato nulla al riguardo e manca qualsiasi annuncio ufficiale su una funzione di questo tipo. Evidentemente c’è ancora strada da fare prima di vederla attiva, e non si può escludere che la novità rimanga chiusa nel codice senza mai essere abilitata per gli utenti.

Le app conversazionali in arrivo con iOS 27.3

Il secondo indizio riguarda la beta di iOS 27.3, dove lo stesso pdfu ha scovato una modifica che apre le porte alle app di intelligenza artificiale di terze parti su HomeView. Va detto che il prodotto gestisce le applicazioni esterne in un modo tutto suo. Non esiste un App Store dedicato ma il dispositivo è in grado di eseguire automaticamente le app compatibili con CarPlay già installate su iPhone. Al lancio però il supporto sarà limitato a due sole categorie, cioè le applicazioni audio e quelle video.

Il codice della beta introduce invece una terza tipologia, quella delle cosiddette app conversazionali. Non è un’etichetta scelta a caso, perché si tratta proprio della classificazione con cui CarPlay identifica i chatbot basati sull’intelligenza artificiale come ChatGPT e Claude. Il passaggio lascia quindi pensare che questi assistenti possano un giorno arrivare anche sullo schermo di HomeView, sfruttando lo stesso meccanismo già previsto per musica e contenuti video.

Fonte: TecnoAndroid