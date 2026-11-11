Coscienza umana, nuova ipotesi: nascerebbe nel tronco encefalico

Dove nasce davvero la coscienza umana? Per moltissimo tempo la risposta più accreditata ha puntato dritto verso la corteccia cerebrale, ma una nuova ipotesi avanzata da due ricercatori sposta l’attenzione in una zona molto più profonda del cervello. Secondo la loro proposta, la forma più elementare di consapevolezza potrebbe avere origine nel tronco encefalico, mentre alla corteccia spetterebbe un compito diverso, cioè quello di arricchire percezioni e pensieri. Un’idea che rimette in discussione uno dei punti fermi su cui si è costruita gran parte della riflessione scientifica sull’esperienza cosciente.

Il ruolo storico della corteccia cerebrale

Per decenni la corteccia è stata considerata la candidata principale a ospitare la coscienza. Il motivo non è difficile da intuire. È proprio in questa regione che vengono elaborati molti dei segnali sensoriali, insieme ai ricordi e ai pensieri più complessi. Tutto ciò che di solito si associa all’esperienza consapevole sembrava quindi passare da lì, ed è stato abbastanza naturale collegare le due cose fino quasi a sovrapporle.

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Questa associazione ha finito per diventare una sorta di punto di partenza condiviso. Se la corteccia gestisce le informazioni che arrivano dai sensi e le trasforma in contenuti mentali elaborati, allora doveva essere lei la sede della consapevolezza. Un ragionamento lineare, quasi scontato, che però secondo la nuova proposta potrebbe confondere due livelli diversi della stessa questione. Una cosa è il contenuto ricco e articolato dell’esperienza, un’altra è il semplice fatto di essere coscienti.

Il tronco encefalico come origine della coscienza elementare

Ed è proprio su questa distinzione che si regge l’ipotesi dei due studiosi. Il loro ragionamento separa una coscienza elementare, cioè la base più semplice dell’essere consapevoli, da tutto ciò che la rende complessa e sfaccettata. Il nucleo di partenza, secondo la loro lettura, andrebbe cercato nel tronco encefalico e non negli strati più esterni del cervello che per tanto tempo hanno monopolizzato l’attenzione.

In questo schema la corteccia cerebrale non perde affatto importanza, ma cambia funzione. Invece di essere il luogo in cui la coscienza prende vita, diventerebbe la struttura che la riempie di dettagli. Sarebbe lei a dare forma alle percezioni e a costruire i pensieri, aggiungendo strati di significato a qualcosa che però esisterebbe già a un livello più profondo e primitivo. Praticamente la consapevolezza di base nascerebbe in basso e verrebbe poi arricchita in alto.

Il cambio di prospettiva è tutt’altro che marginale. Collocare l’origine della coscienza umana nel tronco encefalico significa rivedere il modo in cui si è abituati a pensare il rapporto tra le diverse aree del cervello e l’esperienza soggettiva. La corteccia, con tutta la sua capacità di elaborare segnali sensoriali, ricordi e ragionamenti articolati, resterebbe fondamentale per la qualità e la ricchezza di ciò che si vive, ma non sarebbe più la scintilla iniziale.

La proposta dei due ricercatori si presenta dunque come un’ipotesi che ridisegna la gerarchia tra le strutture cerebrali coinvolte. Da una parte il tronco encefalico, indicato come possibile sorgente della coscienza nella sua forma più essenziale. Dall’altra la corteccia, chiamata a fare da amplificatore e da laboratorio per percezioni e pensieri. Una divisione dei compiti che sposta il baricentro dell’indagine verso una regione rimasta finora in secondo piano rispetto alla zona che per decenni è stata considerata la candidata principale a ospitare la consapevolezza.

Fonte: TecnoAndroid