Xiaomi rinnova la partnership con le Nitto ATP Finals 2026

Il grande tennis internazionale torna a incontrare il mondo della tecnologia a Torino. In occasione delle Nitto ATP Finals 2026, Xiaomi rinnova la propria collaborazione con il torneo, confermando il ruolo di Silver Partner per la categoria smartphone e tablet. Per il pubblico sono previste attività nel Fan Village, la possibilità di provare i nuovi dispositivi e un appuntamento speciale con Matteo Berrettini.

La partnership prosegue un percorso iniziato lo scorso anno, quando il produttore aveva rafforzato la propria presenza nel tennis internazionale e scelto proprio Berrettini come volto della comunicazione dedicata ai dispositivi flagship. Anche per l’edizione 2026, il legame tra il brand e la competizione passa attraverso iniziative rivolte agli appassionati presenti a Torino.

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Xiaomi porta la tecnologia nel Fan Village

Per tutta la durata delle Finals, Xiaomi sarà presente con uno spazio espositivo dedicato all’interno del Fan Village. L’area è stata pensata per coinvolgere i visitatori attraverso attività che combinano intrattenimento e tecnologia. Tra le iniziative previste figura un gioco interattivo, attraverso il quale il pubblico potrà partecipare e avere la possibilità di vincere gadget speciali. Lo stand permetterà inoltre di conoscere da vicino la nuova Xiaomi 18 Pro Series, la famiglia di smartphone di fascia alta che il marchio porterà sotto i riflettori proprio durante il torneo. La presenza della gamma a Torino offrirà ai visitatori l’occasione di entrare in contatto con i nuovi dispositivi prima o in concomitanza con il loro debutto internazionale.

Matteo Berrettini protagonista il 17 novembre

L’appuntamento principale organizzato da Xiaomi è in programma martedì 17 novembre, giornata che coincide con la presentazione globale della Xiaomi 18 Pro Series, prevista a Parigi. Nel pomeriggio, Matteo Berrettini sarà ospite dello spazio del produttore all’interno del Fan Village. Il tennista incontrerà i fan e prenderà parte a un’iniziativa legata al podcast e vodcast Supernova. I presenti avranno infatti la possibilità di assistere dal vivo alla registrazione di una puntata speciale del programma, con un’intervista al campione italiano. L’incontro unirà così la presenza di uno dei volti più riconoscibili del tennis nazionale a un momento di intrattenimento aperto al pubblico delle Finals.

Il rinnovo della collaborazione con le ATP Finals

Andrea Crociani, Marketing Manager di Xiaomi Italia, ha espresso soddisfazione per la conferma del ruolo di Silver Partner, sottolineando il legame tra la passione sportiva, la ricerca tecnologica e l’esperienza offerta dall’ecosistema smart del marchio.

Fonte: TecnoAndroid