GTA Online: nopixel V diventa ufficiale dall’8 settembre

Il roleplay su GTA Online smette di essere una faccenda da smanettoni e diventa una cosa ufficiale, firmata Rockstar Games. Il nome è nopixel V, ed è il server di gioco di ruolo che la casa di sviluppo ha deciso di sostenere apertamente, dopo anni in cui quel tipo di esperienza viveva ai margini, tra mod, launcher alternativi e comunità che si organizzavano da sole. La data di attivazione fissata è l’8 settembre.

Chi segue il gioco da tempo sa quanto GTA Online sia rimasto la macchina da soldi più efficiente di Rockstar Games. Aggiornamenti, nuove attività, contenuti da sbloccare, un ciclo che si ripete con una certa regolarità. Stavolta però il discorso cambia registro, perché non si tratta dell’ennesimo pacchetto di missioni ma di un pezzo di ecosistema parallelo che viene assorbito e legittimato.

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Da mod amatoriale a progetto ufficiale

Con l’esplosione di GTA Online la scena dei modder si è buttata a capofitto sul titolo, tirando su server non ufficiali dedicati al gioco di ruolo. Tra questi, nopixel è diventato di gran lunga il più conosciuto, quello che ha portato il roleplay su GTA sotto gli occhi di un pubblico enorme, ben oltre la nicchia degli appassionati di simulazione.

Rockstar Games ha capito che lì c’era una direzione da percorrere sul serio. Ha acquistato il team dietro la piattaforma di modding FiveM, quella su cui girava buona parte di questi server, e poi ha avviato una collaborazione con nopixel. Il risultato è appunto nopixel V, una nuova versione costruita con il supporto diretto dello sviluppatore. Le promesse riguardano un’esperienza più ricca e più profonda. C’è un nuovo sistema di personalizzazione dei personaggi, una grafica rivista verso l’alto e una lunga serie di interventi di quality of life, cioè tutte quelle piccole rifiniture che non fanno notizia ma che nella pratica rendono la vita più semplice a chi gioca. Dettagli che, messi insieme, cambiano la sensazione generale.

Il Mile High Club apre finalmente i battenti

C’è poi una chicca che farà piacere a chi conosce la storia della serie. Su nopixel V arriva una versione completa del Mile High Club, realizzata in esclusiva per questo server. Il grattacielo era rimasto un cantiere perenne fin dal primo trailer del 2011, uno di quegli elementi di scenario che i giocatori hanno guardato per anni senza mai poterci entrare. Adesso diventa un hotel e casinò accessibile a chi frequenta il server di roleplay.

L’altro punto che merita attenzione riguarda l’accesso. Il server sarà raggiungibile direttamente dal launcher ufficiale di Rockstar Games, senza passare da piattaforme di terze parti o strumenti esterni. È una differenza sostanziale rispetto al passato, quando entrare in un server roleplay significava installare software aggiuntivi e seguire guide più o meno chiare. Chi non ha dimestichezza tecnica, insomma, potrà provare l’esperienza senza troppi passaggi intermedi.

Il messaggio implicito è abbastanza leggibile. Rockstar Games sta portando dentro casa una fetta di comunità che finora si muoveva in autonomia, offrendole strumenti migliori e visibilità, e allo stesso tempo si assicura il controllo su un fenomeno che era cresciuto parecchio in fretta. Per i giocatori la barriera d’ingresso si abbassa parecchio, e questo probabilmente porterà sul roleplay persone che finora si erano tenute alla larga per pigrizia o per timore di complicazioni. Sul fronte del futuro della serie online, secondo un report la componente multigiocatore di GTA 6 non figurerebbe tra le priorità immediate di Rockstar Games e Take Two.