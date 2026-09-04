Amazon Prime Video, le uscite di settembre 2026: c’è Gal Gadot

Il calendario di Amazon Prime Video per settembre 2026 è già stato messo nero su bianco, con largo anticipo, in un comunicato diffuso da Amazon MGM Studio. Sei titoli distribuiti lungo tutto il mese, tra thriller psicologici, motori, commedie romantiche e un ritorno molto atteso nell’universo di Jack Reacher. Un mese piuttosto denso, insomma, che parte subito forte con un film e prosegue con una serie di uscite settimanali ben distribuite.

Si comincia il 2 settembre 2026 con The Runner, thriller psicologico costruito attorno alla figura di Maia Marten, interpretata da Gal Gadot. Avvocatessa brillante ai vertici del mondo legale londinese, Maia ha fatto dell’essere sempre un passo avanti la propria cifra esistenziale. Poi arriva quella telefonata, durante la solita corsa mattutina, e tutto salta: suo figlio è stato rapito. Le condizioni sono semplici quanto crudeli. Continuare a muoversi, obbedire a ogni istruzione, non dire una parola a nessuno. Se si ferma, il ragazzo muore. Costretta a correre per la città seguendo ordini sempre più inquietanti, dovrà capire fin dove è disposta a spingersi.

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Motori, rapimenti e amori che vacillano

Il 4 settembre 2026 tocca a Il Grand Tour, che torna con una prima stagione dal volto nuovo. Al volante ci sono Francis Bourgeois, appassionato di treni e di motori ormai celebre, insieme a James Engelsman e Thomas Holland, i due creatori di Throttle House, fenomeno riconosciuto su YouTube. Il trio affronta le questioni più urgenti e, allo stesso tempo, deliziosamente assurde del mondo automobilistico, muovendosi su terreni tutt’altro che comodi. Si passa dall’attraversamento del deserto angolano a bordo di auto da pista all’esplorazione della cultura automobilistica malese, fino alla trasferta californiana per mettere alla prova vetture ad alte prestazioni di ultima generazione.

Il 9 settembre 2026 arriva Marfil, gli opposti. Marfil Cortés è figlia di un magnate spagnolo e vive una vita apparentemente perfetta a New York, almeno finché non viene rapita e poi, altrettanto misteriosamente, rilasciata. Dopo l’accaduto il padre le affida una guardia del corpo, l’enigmatico Sebastian Moore. Lei indipendente fino all’osso, lui professionalmente distaccato: la scintilla scatta comunque. Il ritorno in Spagna e l’emergere di minacce concrete li costringono a muoversi in un contesto dove nulla e nessuno è davvero quello che sembra.

Il 12 settembre 2026 è il turno di Un amore diverso dal tuo, prima stagione che racconta Namgung Ho e Lee Mi-do, coppia insieme da dieci anni. La passione travolgente degli inizi si è trasformata in una fiducia reciproca più serena. Ho è socievole, conquista chiunque nel giro di pochi minuti e considera il matrimonio il passo successivo naturale. Mi-do, regista totalmente presa dal proprio lavoro, si sente invece attratta da un altro uomo proprio mentre attraversa un momento difficile sul piano professionale. Quando il rapporto comincia a scricchiolare, il dilemma diventa inevitabile.

Neagley e il teorema dell’amore chiudono il mese

Il 16 settembre 2026 debutta Neagley, spin off che mette al centro Frances Neagley, interpretata da Maria Sten. Investigatrice privata a Chicago, è un’ex compagna d’armi di Jack Reacher, il personaggio di Alan Ritchson, nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando scopre che un caro amico del suo passato è morto in un incidente sospetto, decide di andare fino in fondo per ottenere giustizia. Mettendo a frutto tutto quello che ha imparato accanto a Reacher e negli anni nella 110ª, si incammina lungo un percorso pericoloso per smascherare una minaccia oscura.

Chiude il mese, il 23 settembre 2026, The Love Hypothesis, il teorema dell’amore, tratto dal romanzo best seller del New York Times firmato da Ali Hazelwood. Olive, interpretata da Lili Reinhart, è una dottoranda brillante concentrata sulla carriera accademica. Quando capisce che la migliore amica Ahn, interpretata da Rachel Marsh, si è innamorata di Jeremy, il ragazzo con cui usciva un tempo, bacia d’impulso il temuto professore Adam Carlsen, ovvero Tom Bateman, per dimostrare di aver voltato pagina. Da lì nasce una finta relazione fatta di regole, limiti e un accordo conveniente per entrambi, finché i confini tra finzione e realtà non iniziano a confondersi.