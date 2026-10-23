iPhone 18 in ritardo, ma potrebbe avvicinarsi allo status Pro

Alcune indiscrezioni rimettono al centro iPhone 18 e il suo ritardo. Secondo le voci in circolazione, Apple potrebbe compensare lo slittamento del modello base con una scelta precisa, cioè avvicinarlo allo status di iPhone 18 Pro. L’ipotesi è che lo smartphone standard, pur arrivando più tardi del previsto, possa godere di un trattamento finora riservato alla fascia più alta della gamma.

Il ritardo di iPhone 18 e la possibile contropartita

Il punto di partenza è il rinvio che riguarda iPhone 18, dato ormai per acquisito nelle discussioni sulla prossima generazione di melafonini. Le voci di corridoio si concentrano su come l’azienda di Cupertino potrebbe gestire questa attesa più lunga. Una delle letture emerse suggerisce che il modello base non verrebbe semplicemente posticipato ma riposizionato, con un upgrade che lo porterebbe più vicino alla variante Pro.

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Cosa significa lo status Pro per il modello base

Per ora si tratta solo di rumor, e nessuna conferma ufficiale è arrivata da Apple. L’idea di concedere a iPhone 18 una sorta di promozione al livello di iPhone 18 Pro viene letta come un modo per ripagare chi dovrà aspettare più a lungo il nuovo smartphone. Quali caratteristiche verrebbero condivise tra i due modelli non è ancora emerso dalle indiscrezioni disponibili.

Fonte: TecnoAndroid