Sony Xperia 1 VII riceve Android 17: arriva la modalità Desktop

Gli utenti europei di Sony Xperia 1 VII stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 17, a poco più di un mese dal debutto del nuovo sistema su Sony Xperia 1 VIII, il modello più recente della casa giapponese. Il rilascio è già partito e porta con sé, più o meno, lo stesso pacchetto di novità visto sul successore: impostazioni rapide ridisegnate, nuove opzioni di personalizzazione, una modalità Desktop e qualche ritocco interessante alla fotocamera. Nelle prossime settimane la distribuzione dovrebbe allargarsi anche ad altri dispositivi della gamma Xperia.

Cosa cambia su Sony Xperia 1 VII con Android 17

Il pacchetto in arrivo corrisponde alla versione 71.2.A.2.35 e pesa circa 1,1 GB. Non è proprio un download leggero, ma il motivo si capisce scorrendo l’elenco dei cambiamenti. Tra i più curiosi spicca la modalità Desktop, pensata per chi vuole usare lo smartphone collegato a uno schermo esterno nei dispositivi supportati. Basta collegarlo a un monitor per lavorare con più applicazioni aperte contemporaneamente, proprio come su un PC, anche con mouse e tastiera.

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Un’altra novità che farà felici parecchi utenti riguarda Quick Share, che adesso supporta AirDrop. In pratica, inviare e ricevere contenuti da iPhone, iPad e Mac diventa un’operazione rapida e semplice. Per chi vive in un ecosistema misto, con un telefono Android in tasca e un computer Apple sulla scrivania, è un cambiamento che si fa notare nell’uso quotidiano.

Sul fronte estetico la sezione Sfondo e stile è stata rinnovata e offre più margine per dare al telefono un aspetto su misura. Oltre a sfondi e design dell’orologio inediti, ora si può intervenire sulla forma e sullo stile delle icone. Anche il pannello delle impostazioni rapide ha cambiato faccia: i riquadri si possono ridimensionare e disporre a piacere per tenere a portata di mano le funzioni usate più spesso. Su quelli più grandi è persino possibile aggiungere una descrizione che restituisce una panoramica immediata.

Registrazione dello schermo, fotocamera e come installare il firmware

Passi avanti anche per la registrazione dello schermo. Adesso è possibile catturare l’intero display oppure soltanto una singola app, con la possibilità di registrare insieme l’audio del dispositivo e quello del microfono. Così inserire un commento all’interno dei video diventa molto più semplice, cosa utile per chi prepara tutorial o vuole spiegare a qualcuno come fare una certa operazione.

Per quanto riguarda la fotografia, Sony ha aggiornato l’assistente fotocamera basato sull’intelligenza artificiale nella modalità Foto. Ora si possono registrare fino a tre look personalizzati e dare a ciascuno un nome, salvando le tonalità di colore e le impostazioni preferite. Passare al look più adatto a ogni scena, a quel punto, richiede pochi istanti. A tutto questo si sommano naturalmente le migliorie che Google ha integrato sotto al cofano di Android 17, meno visibili ma comunque parte del pacchetto.

La nuova versione per Sony Xperia 1 VII viene distribuita in Europa tramite OTA, quindi trovarla non dovrebbe essere complicato. Per controllare se è già disponibile basta aprire le impostazioni di sistema e seguire il percorso Impostazioni, Sistema e poi Aggiornamento di sistema. Se la notifica non compare ancora, conviene attendere qualche ora e ripetere la verifica.

Fonte: TecnoAndroid