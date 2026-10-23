Redmi Note 17 Pro 5G al minimo storico su Amazon con 8.340 mAh

Il prezzo di Redmi Note 17 Pro 5G scende su Amazon fino al suo minimo storico, con la versione da 8+512GB proposta a 399,90€ invece dei 599,90€ di listino. Un taglio che si fa notare, soprattutto perché riguarda uno smartphone con una batteria da 8.340 mAh capace di promettere oltre due giorni di autonomia reale e con un pannello AMOLED che arriva a 3.500 nit di luminosità di picco.

Messi insieme, questi numeri disegnano un dispositivo che punta tutto su resistenza e qualità visiva. E a questa cifra il conto torna ancora meglio, perché la memoria interna è generosa e la dotazione complessiva va ben oltre quello che ci si aspetterebbe in questa fascia.

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Redmi Note 17 Pro 5G, autonomia da record e schermo da top di gamma

Il vero asso nella manica è la batteria al silicio carbonio da 8.340 mAh, che secondo i dati dichiarati dal produttore garantisce fino a 2,4 giorni di utilizzo moderato. Quando arriva il momento di attaccarsi alla presa entra in gioco la tecnologia HyperCharge da 67W, che riporta il telefono al 50% in appena 34 minuti. C’è poi la ricarica inversa via cavo fino a 22,5W, utile per dare un po’ di energia ad altri dispositivi quando serve.

Sul piano visivo il display AMOLED CrystalRes da 6,83 pollici ha una risoluzione 1.5K da 2772 x 1280 pixel e tocca una luminosità massima dichiarata di 3.500 nit, un valore che lo piazza tra i più brillanti della categoria. La frequenza di aggiornamento a 120Hz lavora insieme a un campionamento del tocco che sale fino a 3200Hz in modalità Game Turbo, così da mantenere tutto fluido anche nelle partite più impegnative.

Sotto la scocca lavora il processore Snapdragon 6s Gen 4 a 4nm, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 512GB di archiviazione UFS3.1. Una combinazione pensata per la quotidianità più che per il gaming spinto, e va detto con onestà. Il reparto fotografico ruota attorno a un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultragrandangolare da 8 MP. Non mancano le funzioni software come la modalità Pro, la scansione dei documenti, il Doppio Video che registra in contemporanea con la fotocamera frontale e quella posteriore, la modalità subacquea, l’Ultra HD, l’HDR e la modalità Ritratto.

Anche la robustezza merita una menzione. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 protegge lo schermo mentre la certificazione IP69K mette il telefono al riparo da acqua e polvere. Sul fronte software arrivano 6 anni di aggiornamenti di sicurezza su HyperOS, un impegno davvero poco comune per uno smartphone di questo livello di prezzo.

Lo sconto su Amazon porta il prezzo al punto più basso di sempre

Dai 599,90€ di listino si passa ora a 399,90€ su Amazon, con una riduzione del 33% che segna il prezzo più basso mai registrato da quando il dispositivo è arrivato sul mercato italiano. In concreto si risparmiano 200€ sulla configurazione 8+512GB nella colorazione Sky Blue, una proposta che diventa parecchio interessante per chi cerca un’autonomia fuori dal comune senza dover rinunciare a uno schermo di qualità superiore.

L’offerta su Redmi Note 17 Pro 5G è disponibile direttamente sullo store di Amazon, anche se la disponibilità a questa cifra potrebbe esaurirsi in tempi brevi.

Fonte: TecnoAndroid