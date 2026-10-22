GTA 6 su PS5 potrebbe non usare il QSSR, l’upscaler di Sony

Il trailer di lancio di GTA 6 ha sollevato una domanda piuttosto precisa tra gli appassionati più attenti alla tecnica, cioè se il nuovo capitolo della serie sfrutti davvero il QSSR, la tecnologia di upscaling che Sony ha appena portato su PS5. Il dubbio non nasce dal nulla. Secondo le informazioni circolate finora, il gioco potrebbe infatti non appoggiarsi a questa soluzione per via di alcuni limiti tecnici e di questioni legate all’elaborazione. Per inquadrare meglio la questione conviene fare un passo indietro e capire cosa abbia cambiato Sony negli ultimi tempi sulla sua console di punta. Le novità non riguardano soltanto il modello più potente ma anche la versione standard, quella che si trova nella maggior parte delle case dei giocatori.

Cos’è il QSSR e perché interessa ai possessori di PS5

Chi possiede una PlayStation 5 ha a disposizione da poco alcune nuove funzioni pensate per migliorare le prestazioni della console. Tra queste, arrivata nelle ultime settimane, c’è proprio la QSSR. Si tratta in sostanza della controparte del PSSR, il sistema già disponibile su PS5 Pro, e permette di ottenere un upscaler di qualità in determinati giochi.

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Per chi non mastica molto l’argomento, il concetto alla base è abbastanza semplice da spiegare. Un upscaler prende un’immagine generata a una risoluzione più bassa e la porta a una risoluzione superiore, cercando di mantenere il dettaglio il più possibile pulito e definito. In questo modo la console può alleggerire il carico di lavoro senza che la resa visiva ne risenta troppo. È un compromesso che negli ultimi anni è diventato centrale nello sviluppo dei videogiochi, soprattutto quando si parla di titoli molto pesanti dal punto di vista grafico. Va però sottolineato un aspetto importante. La QSSR non funziona automaticamente con qualsiasi produzione ma solo con alcuni giochi compatibili, ed è qui che entra in scena la questione legata al nuovo GTA.

Il nuovo GTA potrebbe fare a meno della tecnologia di Sony

Il punto che ha acceso la curiosità riguarda appunto GTA 6. Guardando il trailer di lancio, l’impressione è che il titolo non stia utilizzando il nuovo upscaler introdotto da Sony sulla console base. Le ragioni, stando a quanto emerso, sarebbero da ricercare in alcuni vincoli tecnici e nei processi di elaborazione richiesti dalla tecnologia stessa.

Non si parla quindi di una scelta di principio ma di un discorso più legato alla compatibilità tra il motore del gioco e il sistema di upscaling. Integrare una soluzione del genere in un progetto di queste dimensioni non è sempre immediato, e i limiti di cui si discute potrebbero rendere complicato sfruttare la QSSR nel modo in cui Sony l’ha pensata. Per ora la questione rimane formulata come un interrogativo. Il trailer di lancio è l’elemento da cui è partita l’analisi, e i dettagli emersi lasciano intendere che il nuovo capitolo della saga potrebbe non avvalersi della QSSR su PS5, nonostante la funzione sia ormai disponibile per gli utenti della console standard e rappresenti l’equivalente del PSSR già presente su PS5 Pro.

Fonte: TecnoAndroid