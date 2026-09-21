iPhone 17 Pro Max in super promo su Amazon: 1.299 euro

Sugli scaffali digitali di Amazon iPhone 17 Pro Max è entrato nella fase più interessante della sua vita commerciale, quella in cui gli ultimi pezzi disponibili vengono liquidati a prezzo ridotto prima dell’uscita definitiva dal mercato. La versione da 256 GB viene proposta a 1.299 euro, cifra che la colloca 340 euro sotto il 18 Pro Max con lo stesso taglio di memoria. Chi preferisce avere più spazio può guardare alla variante da 512 GB, listata a 1.579 euro rispetto ai 1.739 euro di partenza.

Il meccanismo è quello classico del fuoritutto: scorte residue, nessuna garanzia di durata, prezzo che scende perché il modello successivo ha già preso il suo posto nel catalogo. Chi vuole spalmare la spesa può appoggiarsi al pagamento in 5 rate mensili senza interessi, opzione disponibile direttamente in fase di acquisto. L’offerta risultava verificata al momento della pubblicazione, il 19/9 alle 10:20.

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Quanto conviene davvero il taglio di prezzo

Il confronto più immediato è quello interno alla famiglia Apple. Pagare 1.299 euro per un iPhone 17 Pro Max da 256 GB significa risparmiare una cifra consistente rispetto al modello dell’anno successivo con la stessa dotazione di memoria, e parliamo di un dispositivo che fino a poco tempo fa occupava il gradino più alto della gamma. Sul fronte da 512 GB lo sconto è più contenuto, 160 euro rispetto al listino, ma il ragionamento non cambia di molto per chi cerca capienza senza arrivare alle configurazioni estreme.

Le colorazioni citate nelle due schede sono Blu profondo per il modello da 256 GB e Arancione cosmico per quello da 512 GB, due tonalità che hanno accompagnato l’identità visiva di questa generazione. Vale la pena ricordare che nelle liquidazioni di fine ciclo la disponibilità dei singoli colori tende a esaurirsi in modo disomogeneo, quindi chi ha una preferenza precisa ha meno margine di attesa rispetto a chi si accontenta.

Il prezzo non è identico ovunque. Su Smarterstore.it lo stesso iPhone 17 Pro Max compare a 1.149 euro, mentre altri canali lo propongono a 1.299 euro e a 1.179 euro, secondo un aggiornamento del 20 settembre 2026 alle 14:23. Differenze che valgono la pena di essere controllate prima di chiudere l’acquisto, perché su cifre di questo livello anche cento euro pesano.

Cosa c’è dentro iPhone 17 Pro Max

La scheda tecnica non ha bisogno di grandi introduzioni, ed è proprio questo il punto: si tratta di un telefono che è stato al vertice dell’offerta Apple e che mantiene intatte le sue credenziali. Il display è un LTPO OLED da 6,9 pollici con Dynamic Island e supporto ProMotion fino a 120Hz, quindi refresh variabile che si adatta al contenuto mostrato a schermo e aiuta anche sul fronte dei consumi.

Sotto la scocca lavora il chip A19 Pro, prodotto con processo a 3 nm, il silicio che Apple ha destinato alla fascia Pro di questa generazione. L’autonomia è uno degli elementi su cui Cupertino ha spinto di più in fase di presentazione, definendola la migliore mai vista su un iPhone, un dato che su un dispositivo con diagonale da 6,9 pollici fa la differenza nell’uso quotidiano.

Il comparto fotografico si affida al sistema di fotocamere Pro Fusion, con la frontale Center Stage che gestisce inquadratura e orientamento in automatico durante videochiamate e selfie di gruppo. Un pacchetto che, messo accanto alla cifra richiesta oggi, sposta l’ago della bilancia per chi stava valutando l’ingresso nell’ecosistema Apple senza voler pagare il sovrapprezzo del modello più recente.

Fonte: TecnoAndroid