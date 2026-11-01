iPhone 17 Pro da 1 TB su Amazon: 500 euro in meno del 18 Pro

Chi cerca un modello Pro con tanta memoria sa bene che il conto finale tende a lievitare in fretta. Proprio per questo l’offerta attualmente attiva su Amazon per iPhone 17 Pro da 1 TB merita attenzione, perché porta il prezzo a 1.739 euro contro i 1.839 euro di listino. Il dettaglio che salta all’occhio però è un altro. Questa configurazione costa ben 500 euro in meno rispetto a iPhone 18 Pro da 1 TB, che sullo stesso store viene proposto a 2.239 euro.

Gli iPhone della linea Pro con ampio spazio di archiviazione sono tra i più richiesti in assoluto, ma restano anche tra i più cari dell’intera gamma Apple. Avere a disposizione 1 TB significa poter accumulare foto, video e applicazioni senza dover fare continuamente pulizia, una comodità che normalmente si paga parecchio. In questo caso lo sconto è di 100 euro rispetto al prezzo pieno, e a chi è abilitato agli acquisti dilazionati Amazon offre anche la possibilità di pagare in 12 rate senza interessi. La colorazione in promozione è il Blu profondo.

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Il confronto con iPhone 18 Pro

Mettendo uno accanto all’altro i due smartphone, la differenza di prezzo diventa piuttosto evidente. Da una parte c’è iPhone 17 Pro a 1.739 euro, dall’altra il successore iPhone 18 Pro, nella versione Argento, che sempre con 1 TB di memoria si attesta su 2.239 euro. Il nuovo modello punta su un display Super Retina XDR da 6,3 pollici con ProMotion, un giorno di autonomia e una fotocamera principale Fusion da 48 MP ad apertura variabile.

Anche iPhone 17 Pro però non sfigura affatto. Lo schermo ha la stessa diagonale da 6,3 pollici e supporta la tecnologia ProMotion fino a 120Hz, mentre sul fronte fotografico troviamo il sistema di fotocamere Pro Fusion abbinato alla fotocamera frontale Center Stage. Apple, nella descrizione del prodotto, parla inoltre di un’autonomia senza precedenti. Mezzo migliaio di euro di differenza è una cifra che pesa, soprattutto quando si parla di una configurazione già di fascia alta.

Scheda tecnica di iPhone 17 Pro

Il cuore dello smartphone è il SoC A19 Pro, un chip progettato da Apple capace di garantire prestazioni eccellenti in qualsiasi contesto di utilizzo, dal gaming all’editing fino all’uso quotidiano più leggero. Il pannello è un OLED da 6,3 pollici con ProMotion e Dynamic Island, la celebre area interattiva nella parte alta del display che mostra notifiche e attività in corso.

Sotto la scocca trovano spazio 12 GB di RAM e naturalmente 1 TB di memoria interna, una dotazione che consente di lavorare senza troppi pensieri anche con file pesanti. Sul retro è presente una tripla fotocamera con sensori da 48 MP, pensata per chi scatta e registra spesso. A completare il quadro c’è il sistema operativo iOS 27, che dà accesso alle funzionalità di Apple Intelligence, la suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda di Cupertino.

Il prezzo di 1.739 euro è stato verificato il 31 ottobre alle 17:30, ma trattandosi di un’offerta online potrebbe cambiare nel corso delle ore successive.

Fonte: TecnoAndroid