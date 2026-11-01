Linksy, alternativa a KDE Connect: il telefono diventa webcam

Far dialogare uno smartphone con un computer Linux, spostare documenti da un dispositivo all’altro e gestire il desktop a distanza senza appoggiarsi di continuo ai servizi cloud. È questa la promessa di Linksy, un progetto open source pensato per rendere più semplice la comunicazione tra dispositivi, che si propone come alternativa a KDE Connect e GSConnect.

L’idea alla base è piuttosto chiara. Raccogliere in un solo ambiente funzioni che di solito obbligano a installare programmi diversi. Oltre allo scambio di file, l’applicazione mette a disposizione strumenti per interagire con il sistema desktop e per sfruttare le periferiche del telefono. Un approccio che può fare gola soprattutto a chi usa Linux tutti i giorni e vorrebbe un’integrazione più completa con il proprio smartphone, senza perdere il controllo sui collegamenti e sulle informazioni che passano da un dispositivo all’altro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Tra le funzioni più pratiche c’è l’invio di file e cartelle tra dispositivi, con la possibilità di riprendere i trasferimenti interrotti e di verificare l’integrità dei contenuti. La comunicazione funziona tra computer Linux, smartphone e tablet associati e non richiede per forza una connessione Internet quando tutti si trovano sulla stessa rete locale.

Sul fronte del desktop le possibilità si allargano parecchio. Un telefono Android può trasformarsi in una webcam riconosciuta dalle applicazioni Linux, mentre il microfono integrato può fare da sorgente audio. Linksy consente anche di vedere e comandare lo schermo del computer da un altro dispositivo, così uno smartphone o un tablet diventano un display aggiuntivo.

C’è poi l’accesso al terminale remoto, utile per lanciare comandi sul computer direttamente dal telefono. Completano il quadro i controlli multimediali, il monitoraggio della batteria, la condivisione dei link e l’accesso alle cartelle Android selezionate dal gestore dei file di Linux.

Diverso il discorso per la sincronizzazione degli appunti, che cambia a seconda dell’ambiente grafico. KDE Plasma e gli ambienti basati su wlroots supportano il monitoraggio automatico, mentre GNOME ha qualche limitazione. Un dettaglio da non sottovalutare per chi cerca un’esperienza uniforme, dato che le funzioni disponibili dipendono anche dalla configurazione software in uso.

Sicurezza, disponibilità e limiti del progetto

Per proteggere i dati Linksy si affida a QUIC con crittografia TLS 1.3 e autenticazione reciproca. L’abbinamento dei dispositivi passa da un codice QR o da un codice numerico di verifica, mentre le operazioni più delicate come la visualizzazione dello schermo e il controllo remoto richiedono sempre il via libera dell’utente.

Il programma prevede anche collegamenti via Internet. Quando la connessione diretta non è possibile può entrare in gioco un server relay che, stando agli sviluppatori, inoltra dati cifrati senza conservarne i contenuti. Una soluzione che garantisce più flessibilità, anche se rende consigliabile controllare le impostazioni di rete e valutare con attenzione le proprie esigenze di riservatezza.

Dal punto di vista tecnico il software è scritto soprattutto in Rust e usa GTK 4 con libadwaita per l’interfaccia su Linux. In fase di sviluppo c’è anche un frontend basato su Qt 6 e Kirigami. I pacchetti si possono scaricare per Debian, Ubuntu, Fedora e openSUSE, oltre che tramite Flatpak.

Si tratta comunque di un progetto giovane e alcune integrazioni potrebbero apparire meno rifinite rispetto a quelle di applicazioni ormai consolidate. Prima di portare Linksy in un ambiente di lavoro è quindi preferibile metterlo alla prova sulla propria configurazione e leggere con calma la documentazione ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid