Apple Music, l’errore 404 nasconde un iPod di prima generazione

Su Apple Music sbagliare indirizzo può trasformarsi in un piccolo viaggio nel tempo. Al posto della solita pagina 404, quella che di norma non porta da nessuna parte, spunta infatti un iPod di prima generazione con la sua rotellina, lo schermo minuscolo e tutto il resto. Una sorpresa nascosta dietro un errore di battitura, che parla direttamente a chi quel lettore lo ha tenuto in tasca per anni.

Di solito chi finisce su un indirizzo inesistente chiude la scheda e torna indietro senza pensarci troppo. Questa volta conviene restare un attimo, perché il servizio musicale di Cupertino ha deciso di trasformare un vicolo cieco in una specie di botola temporale. E il risultato è piuttosto curioso.

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Come far comparire l’iPod nascosto su Apple Music

Trovare questo easter egg è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Il lettore virtuale è saltato fuori venerdì, notato da alcuni utenti sui social, e non serve andarlo a cercare in qualche angolo remoto della piattaforma. Basta prendere l’indirizzo principale di Apple Music e aggiungere in coda una sfilza di lettere a caso, come se il gatto avesse deciso di passeggiare sulla tastiera. Fatto questo, il gioco è servito. A quanto pare qualunque pagina inesistente fa comparire il fantasma del vecchio lettore, quindi non esiste una combinazione segreta da scoprire.

Il dettaglio più simpatico è che l’iPod non è affatto vuoto. Dentro c’è musica che richiama quell’epoca, o almeno un periodo che al primo ascolto riesce a far sentire un po’ più vecchi. Ci sono i Coldplay di “Viva La Vida” e i Gorillaz di “Feel Good Inc.”, brani che nel 2001 in realtà non esistevano ancora ma che funzionano benissimo per creare l’atmosfera giusta. Definirli canzoni dei primi anni Duemila è forse un po’ generoso, però l’idea arriva lo stesso. È la colonna sonora ideale per chi ricorda bene le cuffiette bianche che si annodavano da sole in tasca, puntualmente, ogni singola volta.

Un compleanno festeggiato senza annunci

Il momento scelto per questa sorpresa non è casuale. Il 23 ottobre 2001 Apple presentava il primo iPod, venduto a EUR 356, cioè circa 340 euro, e proprio questo venerdì il lettore spegne 25 candeline. L’easter egg somiglia quindi a una torta di compleanno, servita però con la discrezione che da sempre caratterizza l’azienda di Cupertino. Nessun annuncio ufficiale, nessun comunicato stampa, soltanto un sorriso complice riservato a chi ci inciampa per sbaglio.

Per vent’anni il lettore musicale è stato uno dei pilastri di Apple, prima di essere congedato definitivamente nel 2022. Nella tecnologia, però, capita spesso che i dispositivi dati per morti tornino a galla. Negli ultimi anni il vecchio iPod ha ripreso a circolare, spinto da un mix di nostalgia e rivalutazione, e quell’oggetto che sembrava ormai materiale da museo ha recuperato un certo fascino. Su Apple Music ora basta un indirizzo sbagliato per ritrovarselo davanti, con la rotellina pronta a girare e una playlist che sa di altri tempi.

Fonte: TecnoAndroid