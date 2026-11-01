Motorola Edge 70 da 512 GB scende a 399 euro su Amazon

Chi sta cercando uno smartphone di fascia media con tanta memoria a bordo ha adesso un motivo in più per guardare a Motorola Edge 70, che su Amazon scende fino a 399 euro nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione. Una cifra che merita attenzione, soprattutto in un momento in cui i telefoni con dotazioni di memoria così generose tendono a costare sempre di più. Il modello in promozione è quello nella colorazione Pantone Bronze Green e il prezzo esatto indicato sulla piattaforma è di 399,99 euro.

Il dettaglio non è banale. Trovare mezzo terabyte di spazio su un dispositivo di questa categoria, senza dover salire verso cifre da top di gamma, non è affatto scontato. E qui il taglio di prezzo rende l’operazione ancora più interessante per chi vuole archiviare foto, video e applicazioni senza preoccuparsi troppo dello spazio residuo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

L’offerta su Amazon e i tempi da tenere d’occhio

La promozione è stata verificata il 31 ottobre alle ore 18, quindi va presa per quello che è: un’occasione legata a un momento preciso. Il costo potrebbe infatti cambiare nel giro di poche ore, come capita spesso con gli sconti online, che salgono e scendono con una certa rapidità. Chi è interessato farebbe bene a non rimandare troppo, perché la cifra di 399 euro non è garantita nel tempo.

Va detto poi che Amazon non è l’unico negozio dove reperire il telefono. Secondo l’aggiornamento del 1 novembre 2026 alle 5:32, Motorola Edge 70 risulta disponibile anche presso altri rivenditori a prezzi persino più bassi. Su Smarter Store il dispositivo viene proposto a 355 euro, mentre altre due proposte si attestano rispettivamente a 363 e 366 euro. Insomma, il mercato offre più di un’alternativa e un rapido confronto può far risparmiare qualche decina di euro rispetto alla cifra richiesta su Amazon.

Naturalmente ogni canale ha le sue condizioni di vendita e di spedizione, per cui la scelta finale dipende anche da questi aspetti, non soltanto dal cartellino. Il punto fermo resta comunque lo stesso: il prezzo di questo modello si muove oggi in una forbice compresa tra 355 e poco meno di 400 euro.

Le specifiche tecniche di Motorola Edge 70

Passando alla scheda tecnica, il telefono punta su un pannello POLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz, un valore che si traduce in una maggiore fluidità quando si scorrono pagine, menu e social network. Uno schermo ampio, quindi, pensato per chi passa molto tempo tra video, giochi e navigazione.

Sotto la scocca lavora il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, affiancato dai già citati 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna. Una combinazione che colloca questo smartphone Motorola tra le proposte più interessanti della sua fascia per quanto riguarda la quantità di memoria disponibile. Ed è proprio questo il vero punto di forza della versione in sconto, visto che la variante più capiente è quella che di solito si paga di più.

Il dispositivo di casa Motorola si presenta così come un’opzione da valutare con attenzione per chi desidera un medio gamma ben equipaggiato senza spendere cifre eccessive. Il prezzo di partenza su Amazon è fissato a 399,99 euro, mentre la proposta più conveniente rilevata nell’aggiornamento del 1 novembre è quella di Smarter Store a 355 euro.

Fonte: TecnoAndroid