LG Display, nuova linea in Cina per OLED fino a 111 pollici

LG Display ha siglato un accordo per costruire in Cina una nuova linea produttiva interamente dedicata agli schermi OLED di grande formato. Le diagonali previste partono da 77 pollici e salgono fino a 111 pollici, una misura che porta la tecnologia OLED su un terreno decisamente fuori dall’ordinario. L’intesa è stata firmata con Guangzhou Development District Holding Group, il partner con cui il produttore porterà avanti la realizzazione del nuovo impianto.

Il punto centrale della notizia sta proprio nelle dimensioni. Non si parla di pannelli per smartphone, tablet o monitor da scrivania ma di display OLED pensati per superfici molto ampie. Già i 77 pollici rappresentano una taglia importante e per molti il limite massimo di ciò che può entrare in un soggiorno. Spingersi fino a 111 pollici significa invece ragionare su formati che vanno ben oltre quella soglia, con una crescita della diagonale che rende evidente quanto l’operazione punti in alto.

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Una linea pensata per i formati più grandi

La scelta di dedicare un’intera linea di produzione ai pannelli di grandi dimensioni dice molto sulla direzione presa da LG Display. Costruire schermi così estesi non equivale semplicemente a ingrandire quelli più piccoli. Serve un processo industriale costruito apposta, capace di gestire superfici enormi mantenendo la qualità uniforme su tutto il pannello. Ed è esattamente questo il cuore dell’accordo, cioè mettere in piedi una struttura nuova focalizzata sulla fascia che va dai 77 ai 111 pollici.

Il fatto che la gamma parta da 77 pollici non è un dettaglio secondario. Vuol dire che i formati più contenuti restano fuori da questo progetto e che lo stabilimento lavorerà soltanto sulle taglie maggiori. Una specializzazione netta, quindi, che concentra gli sforzi sui pannelli OLED di dimensioni importanti senza disperdere la capacità produttiva su prodotti più comuni.

Il ruolo della Cina e del partner locale

L’altro elemento chiave riguarda la geografia. La nuova linea sorgerà in Cina e la collaborazione con Guangzhou Development District Holding Group rappresenta la base su cui si regge tutto il progetto. Si tratta di un accordo che lega il produttore a una realtà locale per la costruzione dell’impianto, un passaggio che di fatto rende possibile l’avvio dei lavori.

Affidarsi a un partner sul territorio è una formula piuttosto frequente quando si parla di grandi investimenti industriali all’estero. In questo caso l’intesa con il gruppo di Guangzhou definisce la cornice entro cui LG Display svilupperà la propria capacità produttiva per gli schermi di grande formato. Non si tratta quindi di un semplice annuncio di intenti ma di un accordo formalmente siglato tra le due parti, che fissa l’obiettivo di realizzare una struttura dedicata ai pannelli più grandi del catalogo OLED.

Fonte: TecnoAndroid